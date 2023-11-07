Зокрема, мовиться про рішення Єврокомісії щодо виконання Україною 7 рекомендацій, які потрібні для початку перемовин про вступ у ЄС. Президент також розповів про інші кроки, які виконує наша держава на шляху до Євросоюзу.

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Зеленський розповів про очікування від ЄС

Глава держави підкреслив, що провів нараду щодо міжнародних заходів і наших, українських подій, які очікуються в листопаді. Зокрема, це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору.

Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо,

– сказав він.

Окрему увагу президент приділив відносинам із Європейським Союзом. Він наголосив, що завтра українців чекає важливий день.

"Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави", – підкреслив Зеленський.

Український очільник розповів, що Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу. За його словами, наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення і робота самої держави.

Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей,

– наголосив президент.

Зеленський зауважив, що ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. Тому дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради продовжували підтримувати необхідні законодавчі ініціативи для нашої євроінтеграції.

Президент провів наради й подякував військовим

Зеленський наголосив, що цей день він здебільшого провів за нарадами. Зокрема, нещодавно він завершив нараду з розвідкою.

"Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом", – розповів він.

Також цей день він розпочав із селекторної наради. Зокрема, президенту доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS, однак, за словами Зеленського, це ще не все.

Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі,

– наголосив глава держави.

Він також протягом дня був на звʼязку і з міністром оборони, і з командувачами. Йому доповіли про ситуацію на всіх напрямках Сходу і Півдня держави й про результати, які варто відзначити.

У своєму зверненні Зеленський також подякував захисникам, які захищають нашу державу на найзапекліших ділянках фронту.

Цього разу президент відзначив:

108 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 бригади;

3 батальйон 54 бригади;

92 окрему штурмову бригаду;

артилеристів 26, 40 та 55 окремих артилерійських бригад;

79 окрему десантно-штурмову бригаду;

53 й 110 окремі механізовані бригади;

3 бригаду оперативного призначення Нацгвардії;

132-й окремий розвідувальний батальйон.

"Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто бʼється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу", – сказав Зеленський.

Наостанок президент підкреслив, що Україна вистоїть, буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі.