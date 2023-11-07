Візит Зеленського до Ізраїлю, за повідомленням ЗМІ, мав відбутися 7 листопада. Однак Президент вирішив його перенести.

До теми Українців можуть евакуювати з Сектора Гази: посол сказав, коли це може статися

Зеленського очікують в Ізраїлі

В ізраїльських дипломатичних колах зазначають, що приїзду Зеленського все ще очікують в країні. Водночас дата візиту наразі невідома.

Якщо Президент Зеленський приїде (до Ізраїлю – 24 Канал), його зустрінуть з розпростертими обіймами,

– розповів ЗМІ ізраїльський посадовець.

Візит Зеленського до Ізраїлю, ймовірно, перенесли через виток інформації ізраїльського телеканалу. Як повідомив український дипломат ізраїльським журналістам, Президент України планував, щоб його приїзд до Ізраїлю став публічним, коли б він перебував у країні.

Через те, що дані про його запланований на 7 листопада приїзд стали відомі заздалегідь, Зеленський був розчарований.

Що відомо про візит Президента України до Ізраїлю