Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але за умови безпеки для двох сторін.

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Зараз не час

За даними ізраїльських ЗМІ, очільник України попросив приїхати до Ізраїлю на знак підтримки, однак його прохання відхилили. Відмову пояснили "неслушним" для візиту часом.

Раніше Зеленський закликав інших світових лідерів відвідати Ізраїль, який зазнав зухвалого нападу терористів ХАМАС.

Я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і показати свою підтримку народу. Я не говорю про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні,

– наголосив президент.

Реакція Зеленського на війну в Ізраїлі: що відомо

7 жовтня у день нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль Зеленський заявив про цілковиту підтримку Тель-Авіву. Він наголосив на праві Ізраїлю на захист. Президент зазначив, що терор не є злочином проти конкретної країни, це злочин проти всього світу.

Український лідер нагадав, що Кремль підтримує терористів ХАМАС. "У нас є всі підстави вважати, що Росія сприяє здійсненню певних терористичних операцій… Вона це робить не вперше. Вона зробила це в Сирії, вона зробила це в Україні", – зазначив політик.

Політолог Микола Давидюк, оцінюючи ймовірний візит Зеленського до Ізраїлю, зауважив, що це могло б сприяти потеплішанню стосунків держав, які були дещо напруженими. Прохання про приїзд до Тель-Авіву – акт лідерства з боку президента.

Крім того експерт уточнив, що ця акція допомогла б Ізраїлю, краще зрозуміти, хто йому ворог, а хто друг.

Також він наголосив на спільних інтересах Ізраїлю та України. Це ліквідація іранських складів, виробництв дронів-камікадзе та ракет. Нагадаємо, що Іран підтримує і ХАМАС, і Росію.