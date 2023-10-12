Раніше відносини з Ізраїлем в України були дещо напруженими. Втім це може змінитись. Що саме для цього потрібно 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Що стоїть за бажанням Зеленського поїхати до Ізраїлю

До візиту в Ізраїлю Володимир Зеленський закликав й іноземних лідерів. Поки відомо, що Офіс Президента надіслав офіційний запит до Ізраїлю, тривають попередні переговори.

Це важливо не лише для нас, а насамперед для них. Це рука дружби, яку ми так просили, щоб простягнув Ізраїль. Він цього не зробив, а сьогодні ми робимо це перші. Це акт лідерства і Зеленський все робить правильно,

– наголосив Микола Давидюк.

Важливо, аби у світі це не сприйняли як певну зверхність. Однак такий вияв солідарності є важливим. До цього про свій візит повідомив лиш Ентоні Блінкен.

"Буде цей візит чи ні – а все ж ми позначили свої межі дружби, показали, що ми готові допомагати. Друга річ, нам треба дещо видозмінити формулу дружби з Ізраїлем. Не "передайте нам зброю", а "ми хочемо не відняти у вас зброю, а додати вам плюси знищення зброї ваших ворогів", – пояснив політолог.

Точкою спільних інтересів України та Ізраїлю може бути Іран. Знищення іранських складів, виробництв дронів-камікадзе та ракет – це буде вигідно і Єрусалиму, і Києву.

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Що потрібно для покращення стосунків

Іншим важливим аспектом покращення відносин з Ізраїлем є їхнє усвідомлення того, хто насправді друг, а хто ворог. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет їздив до Москви і проводив перемовини з Владіміром Путіним. Володимиру Зеленському натомість лише передав повідомлення, які здались важливими.

"Путін пообіцяв не вбивати Зеленського"

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що під час зустрічі з Путіним у Москві у березні 2022 року президент Росії начебто пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського. Після зустрічі Беннет зателефонував Зеленському, щоб повідомити, що його життю "нічого не загрожує".



Ба більше, тоді експрем'єр Ізраїлю сказав, що про перемовини з Путіним його буцімто просив сам Зеленський. При цьому президент України нібито ще й пообіцяв відмовитись від прагнення вступити до НАТО.

І ще одна важлива тема, яка гостро постала перед українсько-ізраїльськими стосунками – це фінанси. Багато хто боїться, що Ізраїль "вкраде нашу війну". Було багато порівнянь Сектора Гази з, наприклад, Харковом, чи кількість людей, які проживають і там, і там.

Війна з Ізраїлем має стати синергією отримання грошей з-за кордону і для Ізраїлю, і для України. Цим треба скористатись. Білий дім десь так і налаштований,

– зауважив Давидюк.

У Сполучених Штатах планують виділити кошти і для України, і для Ізраїлю. У такий спосіб вони демонструють, що є лідерами західного світу і готові підтримувати західні демократії.

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