Про це Президент України розповів під час брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі. Його слова передали в етері телемарафону, пише 24 Канал.

До теми Захист неба й потужне озброєння: Зеленський дав пресконференцію за підсумками саміту НАТО

"Місяці пройшли – результату немає"

За словами Зеленського, попри такі запрошення, результату це не принесло.

По-перше, я пана Нетаньяху запросив. А по-друге, я запрошував і двох інших прем'єр-міністрів, які були до пана Нетаньяху, в Україну. Покищо прем'єр-міністри різні – результат однаковий,

– сказав лідер України.

Така ж ситуація сьогодні й навколо систем ППО, зокрема, "залізного куполу", які Україна хотіла отримати від партнерів з Ізраїлю ще з початку повномасштабного вторгнення.

Що стосується залізного куполу та інших систем протиповітряної оборони, які ми хотіли отримати від наших партнерів з Ізраїлю. Просили ми на початку війни. Ну приблизно так само, як з прем'єр-міністрами – місяці пройшли, покищо результату немає,

– підкреслив Зеленський.

Лідер України висловив жаль з цього приводу, адже наша держава сьогодні зацікавлена у тому, щоб "між нашими державами зберігалися важливі такі, історичні тісні стосунки". Однак, на жаль, наразі результату немає.

Не виключено, що Беньямін Нетаньягу незабаром може відвідати Київ

Наприкінці червня на сторінці українського посольства в Ізраїлі з'явився текст про те, що ізраїльській уряд "обрав шлях тісної співпраці з Росією", що викликало резонанс у місцевих ЗМІ. У повідомленні йшлося і про майже відсутню гуманітарну допомогу Україні, і про неоднозначні інтерв'ю прем'єр-міністра ізраїльським ЗМІ.

Як розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, це таки змусило тамтешніх політиків переглянути свою позицію щодо війни в Україні. Ба більше, на його думку, не виключено, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу незабаром таки може відвідати Київ та зустрітися з Президентом України.

До цього ж Ізраїль тримав свій нейтралітет, а впродовж останніх півтора року була майже відсутня гуманітарна підтримка нашій державі. Натомість 28 червня в Ізраїлі відбулася спеціальна комісія, де обговорили не лише це питання, а й питання переоцінки своєї політики щодо війни Росії в Україні.

Що важливо, що під час цього засідання також назвали головного винуватця війни в Україні – Росію. Ба більше, представники ізраїльського МЗС уперше публічно заявили, що порекомендують Нетаньягу зустрітися із Зеленським.