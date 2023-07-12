Зокрема, союзники домовилися про підтримку України на шляху до НАТО. Про це під час пресконференції розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Зеленський дав пресконференцію на закінчення саміту НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала "об'єднання" від країн-членів Альянсу. Крім цього, вони висловили чітку позицію щодо вступу нашої країни в НАТО.

Ми отримали (у рамках саміту у Вільнюсі – 24 Канал) недвозначність того, що Україна буде в НАТО,

– сказав він.

Президент також запевнив, що він альтернативної думки на саміті не чув. Водночас він наголосив, що про конкретні терміни вступу наразі не мовиться, оскільки цьому не дозволяє безпекова ситуація пов'язана з повномасштабною фазою війни.

Зеленський дав пресконференцію у Вільнюсі: дивіться онлайн-трансляцію

Президент України також наголосив, що для нього важливими були саме "гарантії безпеки" на саміті у Вільнюсі.

Головне з заяв Зеленського

"Підтримка партнерів залежить від ситуації на полі бою".

"Підтримка партнерів не буде зменшуватись, такі запевнення дали партнери".

"Після перемоги, ми не очікуємо ніяких сюрпризів, нам потрібно повернути людей в Україну та покарати Росію. Перемога – це не "заморожений" конфлікт".

"Не знаю, коли Україна отримає ракети ATACMS. Мовиться про місяці".

"З боку України немає порушень у зерновій угоді. Росія буде робити все, щоб зірвати важливі гуманітарні проєкти. Росія завжди так робить після важливих для України подій".

"Ми ніколи не обміняємо територію на статус, навіть, якщо це буде "одне село й один дід".

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