Кадри з початку засідання Ради Україна – НАТО з'явилися у мережі. На них Президент України разом з іншими членами-країнами Альянсу обговорять важливі питання.

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Україна та партнери засідатимуть на рівних

Генсек НАТО раніше наголошував, що Рада Україна – НАТО стане платформою для проведення консультацій і спільного прийняття рішень. Як пояснили члени НАТО, Україна та союзники засідатимуть на Раді на рівних. Окрім того, наша країна, за потреби, зможе самостійно скликати членів Альянсу на засідання.

Почалося засідання Україна – НАТО: дивіться відео

Засідання Ради розпочнеться за кілька хвилин. Україна та союзники засідатимуть як рівні. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні партнери, і чекатимемо того дня, коли ми зустрінемося як союзники,

– заявив Столтенберг перед початком засідання.

На початку засідання Ради генсек НАТО виступив із короткою промовою, сказавши, зокрема, що мета Альянсу – допомогти Україні відбити російську агресію та стримувати її у майбутньому. Після цього засідання продовжилося у закритому для публіки режимі.

Засідання Ради Україна – НАТО / Фото Офіс Президента

Довідка. У комюніке саміту зазначено, що Рада Україна – НАТО передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною. Як пояснюють члени-країни Альянсу, цей орган діятиме за аналогію до 4-ї статті Статуту НАТО, яка передбачає можливість кризових консультацій за ініціативою будь-якої з країн Альянсу.

Зеленський назвав пріоритети України на саміті НАТО

За словами Президента України, першим пріоритетом роботи на полях саміту буде питання постачання зброї, яка допоможе українським захисникам на полі бою. Друге питання, яке підійматиме Україна, – це запрошення до Альянсу. Президент України наголосив, що наша країна хоче бути на одній сторінці з НАТО.

Особливу увагу на полях саміту також звернуть на гарантії безпеки для України.

Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО,

– наголосив Зеленський про пріоритети на саміті.