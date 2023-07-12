Кадры с начала заседания Совета Украина – НАТО появились в сети. На них Президент Украины вместе с другими странами-членами Альянса обсудят важные вопросы.

Все о саммите Совет Украина – НАТО стартовал, Зеленский назвал решение НАТО успехом: 2-й день саммита в Вильнюсе

Украина и партнеры будут заседать на равных

Генсек НАТО ранее подчеркивал, что Совет Украина – НАТО станет платформой для проведения консультаций и совместного принятия решений. Как объяснили члены НАТО, Украина и союзники будут заседать в Совете на равных. Кроме того, наша страна, при необходимости, сможет самостоятельно созвать членов Альянса на заседание.

Началось заседание Украина – НАТО: смотрите видео

Заседание Совета начнется через несколько минут. Украина и союзники будут заседать как равные. Сегодня мы встречаемся как равные партнеры, и будем ждать того дня, когда мы встретимся как союзники,

– заявил Столтенберг перед началом заседания.

В начале заседания Совета генсек НАТО выступил с короткой речью, сказав, в частности, что цель Альянса – помочь Украине отразить российскую агрессию и сдерживать ее в будущем. После этого заседание продолжилось в закрытом для публики режиме.

Заседание Совета Украина – НАТО / Фото Офис Президента​

Важно сказать, что Совет Украина – НАТО – это не инструмент простого участия, это инструмент интеграции. И он дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы будем делать для этого все,

– прокомментировал Зеленский начало заседания.

Справка. В коммюнике саммита отмечается, что Совет Украина – НАТО будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служит механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной. Как объясняют члены НАТО, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Североатлантического союза.

Зеленский назвал приоритеты Украины на саммите НАТО

По словам Президента Украины, первым приоритетом работы на полях саммита будет вопрос поставки оружия, которое поможет украинским защитникам на поле боя. Второй вопрос, который будет поднимать Украина – это приглашение в Альянс. Президент Украины подчеркнул, что наша страна хочет быть на одной странице НАТО.

Особое внимание на полях саммита также будет обращено на гарантии безопасности для Украины.

Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО,

– подчеркнул Зеленский о приоритетах на саммите.