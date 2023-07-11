От саммита НАТО в Киеве ожидают не только военной помощи нашей стране, но и конкретных решений по вступлению Украины в Альянс. Также саммит НАТО важен в контексте присоединения к Североатлантическому Альянсу Швеции, что до недавнего времени блокировала Турция. Журналисты 24 Канала находятся в Вильнюсе на месте событий и отслеживают всю информацию. Поэтому все важные события саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

11 июля

10 июля