От саммита НАТО в Киеве ожидают не только военной помощи нашей стране, но и конкретных решений по вступлению Украины в Альянс. Также саммит НАТО важен в контексте присоединения к Североатлантическому Альянсу Швеции, что до недавнего времени блокировала Турция. Журналисты 24 Канала находятся в Вильнюсе на месте событий и отслеживают всю информацию. Поэтому все важные события саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

11 июля

10:20 В Вильнюсе с самого утра введены беспрецедентные меры безопасности. Саммит будет охранять около 1000 военных союзников. Только Германия развернула 12 пусковых установок Patriot. Испания привезла систему ПВО NASAMS. Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.

09:40 В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО встретится с Владимиром Зеленским. Встреча состоится 12 июля. Также у Байдена заявили, что НАТО определит путь реформ для Украины и отправит ей "положительный сигнал" по поводу членства в будущем.

09:37 Столтенберг уверен, что участники саммита поддержат членство Украины в НАТО в будущем. Он подчеркнул, что Украина стала ближе к НАТО. По его словам, это будет отражено в коммюнике саммита, которое все еще согласовывается.

09:35 Глава ОП Андрей Ермак заявил, что сегодня важный день для Украины в Вильнюсе. По его словам, Украина работает со своими союзниками по вопросам архитектуры безопасности.

09:08 Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО следует обустроить постоянные базы возле российской границы. Создание постоянных баз запрещает акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией, подписанный в 1997 году. Науседа считает, что Россия уже нарушила соглашение, когда принялась делать активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

09:05 Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите НАТО со вступительным словом для СМИ. Вот ключевые тезисы генсека: Турция согласилась разблокировать членство Швеции, однако он отказался прогнозировать точное время вступления Швеции в НАТО;

комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, генсек сказал, что это индивидуальное решение каждой страны;

говоря о гарантиях безопасности для Украины, Столтенберг выразил уверенность, что партнеры по НАТО достигнут сильных решений для Украины;

Столтенберг напомнил, что главным предметом рассмотрения НАТО по Украине был пакет из трех предложений: "программа практической поддержки" для полной совместимости между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина – НАТО; предложение отменить ПДЧ для Украины;

генсек сказал, что вероятная победа России несет угрозу не только Украине, но и странам НАТО;

Украина получит положительный и сильный сигнал, а также путь к членству.

10 июля

23:15 Турция согласилась передать протоколы о вступлении Швеции в парламент. Генсек НАТО сообщил, что Швеция выполнила все условия меморандума, чтобы удовлетворить обеспокоенность Турции по вопросу безопасности. Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.

12:31 В МИД Украины сообщили, что члены Альянса пришли к консенсусу о вступлении нашего государства в НАТО без ПДЧ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что достичь консенсуса удалось после интенсивных переговоров.