Зеленский и Столтенберг встретились на саммите НАТО. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Встреча Зеленского с Байденом и старт Группы Украина – НАТО: эксклюзивные детали саммита

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе. Вместе с ним на полях саммита также глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Главное из того, что сказал Столтенберг

По словам Столтенберга, когда Путин вторгся в Украину в прошлом году, он недооценил храбрость украинского народа, мужество украинских войск и решимость украинского политического руководства. В то же время, он недооценил единство и силу Альянса НАТО.

НАТО будет продолжать стоять с вами столько, сколько это потребуется,

– заявил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что они уже предоставили 10 миллиардов долларов поддержки в течение прошлого года, и сейчас согласовали трехкомпонентный пакет, приближающий Украину к НАТО. Многолетняя программа практической помощи, которая предусматривает создание нового Совета НАТО – Украина.

"Подтверждая, что Украина станет членом НАТО и отменяя требование плана действий по членству, наша новая многолетняя программа помощи Украине поможет вам перейти от советской эпохи к оборудованию и стандартам НАТО и сделает украинские Вооруженные Силы полностью оперативно совместимыми с войсками НАТО", – заявил генсек Альянса.

Он отметил, что инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО начнется через несколько минут. Это форум, где Украина и союзники по НАТО будут встречаться на равных, проводить кризисные консультации и совместно принимать решения.

Украина не ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Союзники подтвердили, что Украина станет членом Альянса. И согласились отменить требование о Плане действий по членству. Это изменит путь Украины к членству из двухэтапного процесса на одноэтапный. И мы пошлем Украине приглашение на вступление в НАТО, когда члены Альянса согласятся, что условия будут выполнены. Это сильный, объединенный сигнал союзников на вашем пути к членству в НАТО,

– отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что многие члены Альянса сегодня примут на себя обязательство предоставить Украине долгосрочную помощь по безопасности. Это поможет в будущем отвлечь внимание от России и завершить эту войну, а также дополнить ее поддержкой, которую оказывает НАТО.

"Решения, принятые здесь, знаменуют начало нового раздела в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся на равных. Я с нетерпением жду дня, когда мы встретимся как союзники", – подчеркнул Столтенберг.

Совет Украина – НАТО не могут заблокировать

Кроме того, Столтенберг рассказал, что если Зеленский хочет созвать заседание Совета Украина – НАТО – он может это сделать. Это не может быть заблокировано.

Поскольку мы встречаемся на равных, мы решили, что вы будете обсуждать, в частности, кризисные консультации могут быть созваны любым членом этого Совета. Следовательно, это что-то новое, это что-то другое. Это мощный политический инструмент для дальнейшей политической интеграции и принятия решений. Следовательно, это один из элементов решения, которое мы примем сегодня, чтобы приблизить Украину к НАТО, к членству в НАТО, и вы все должны это ценить.

– сказал генсек.

Наибольший риск – победа Путина

Столтенберг подчеркнул, что у Европы и союзников НАТО нет безрисковых вариантов. Однако самым большим риском для мирового сообщества будет победа российского диктатора.

"Это будет трагедией для Украины, если президент Путин победит, но это будет опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. И это также причина, почему мы так четко заявили, что Украина, конечно, имеет право выбирать свой собственный путь и то, в каких соглашениях мы хотим быть частью, это первая строчка в параграфе, которую мы сегодня согласовали относительно членства для Украины и пути вперед. Это фундаментальное право каждой нации, и поэтому мы никогда не можем допустить, чтобы Москва начала решать, кто может, а кто не может быть членом того или иного союза", – подчеркнул генсек НАТО.

Он акцентировал, что это дело каждого государства – решать, когда ему стать членом. Столтенберг заявил, что Москва вообще не имеет права решать эти вопросы за другие независимые государства.

Таким образом, мы приближаем Украину к членству. Мы принимаем все решения в соответствии с тем, что является самым сильным и наиболее объединенным посланием на пути к членству в НАТО, которое когда-либо было направлено Украине,

– сказал Столтенберг.

Столтенберг о F-16

По словам генсека НАТО, определенная подготовка украинцев на F-16 уже состоялась и тренировки начнутся как можно быстрее – уже этим летом.

"Десять или, возможно, даже немного больше членов Альянса принимают участие в этом процессе и они стремятся начать обучение как можно быстрее. И, конечно, это позволит принять решение о предоставлении F-16", – заявил Столтенберг.

На основе этого будут приняты решения о предоставлении боевых самолетов, подчеркнул генсек НАТО.

Главное из заявлений Зеленского

"Результаты саммита хороши, но если бы было приглашение в НАТО – они были бы идеальны"

"Есть большие договоренности по оборонным пакетам с союзниками".

Если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, если это произойдет, то это будет конкретным успехом.

"Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия"

"Что касается приглашения. Я понимаю, что это технический сигнал. Но если мы посмотрим на это как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня, как для президента, это был очень важный момент"

"Я не собираюсь приводить аргументы, чтобы Байден видел в НАТО. Это безопасность восточного континента, мы нужны НАТО, чем наоборот"

"Я бы очень хотел, чтобы сегодня у нас был успех на саммите для всех нас, для Украины, для наших военных, для наших граждан, для наших детей, для всех абсолютно. В частности, гарантии безопасности так важны для людей. Сегодня может эти гарантии безопасности подтвердить Большая семерка".

"Уверен, что после войны Украина будет в НАТО".

"Нам необходимо дальнобойное оружие и я буду поднимать этот вопрос".

"Что касается кластерных снарядов. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость, Россия использует постоянно кластерные снаряды на нашей территории, убивает наших людей".

Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Во-первых, хочу вам сказать, что это не дополнительные. У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнеров, я имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, финансовые санкционные, и это действительно помощь и оборона. Это очень важно, чтобы это могло стать первым документом юридически, который символизирует, что у нас есть такой зонтик,

– заявил Президент Украины.

По его словам, такой документ – "зонтик гарантии безопасности", а потом уже Украина будет иметь документы и из каждого государства-гаранта безопасности. Там будут все те вещи, которые сегодня есть у украинцев, или те вещи, которых не хватает – защита воздуха, самолеты и т.д.

"Все эти вещи обязательно будут на двустороннем уровне. Также, что надо сказать, что этот зонтик, этот документ дает возможность приобщиться. То есть это открытие возможности приобщиться другим партнерам. Мы сегодня уже начали говорить с партнерами, которые являются нашими друзьями, но которых нет в составе G7 – они будут присоединяться", – добавил Зеленский.

Будапештский меморандум - не является гарантией безопасности

Зеленский не считает Будапештский меморандум не является гарантиями безопасности. Президент заявил, что не понимает никакой ответственности и не видит там никакой конкретики.

Что касается нового документа – он должен действовать, пока Украина не в НАТО. Все мы понимаем, что лучшие гарантии для Украины – это НАТО. Потому что есть подходящие примеры. Мы не видим и слава богу стран, являющихся членами НАТО, которые сегодня в войне, страдающие, умирающие, защищающие свое государство. Поэтому для нас понятно, лучшие гарантии – это НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на пути к НАТО мы хотели бы иметь эти гарантии, которые сейчас есть у нас и иметь их постоянно. И чтобы они только более мощно делали отношения со странами-гарантами.

Зеленский о приглашении в НАТО

Президент Украины заявил, что вопрос приглашения в Альянс является техническим сигналом. Однако он подчеркнул, что получить его было бы серьезным фактором мотивации украинского общества.

Очень важно, я действительно сравниваю этот факт с моментом кандидатства в европейском союзе, и в двусторонних отношениях, и в диалоге между другими государствами я привожу этот пример, я говорил об этом – кандидатство в ЕС – это так же был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть уверенность, есть мощная мобилизация для Украины, и мощный сигнал России,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что конкретными шагами к членству НАТО также станет декларация о гарантиях безопасности для Украины.

Пресс-конференция Зеленского и Столтенберга: смотрите видео



Зеленский и Столтенберг уже встретились / фото 24 Канала

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

Присутствие Владимира Зеленского в Вильнюсе имеет важное значение для дальнейшей официальной риторики в адрес Украины. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что для Украины каждый новый день на вес золота, время для нас имеет другую ценность, потому что каждый день наши защитники гибнут, защищая безопасность не только Украины, но и стран НАТО. Поэтому мы можем позволить себе вести честный разговор с союзниками, а иногда даже жесткий и эмоциональный.

Кстати, Украина не получила прямого приглашения в НАТО. Как заявил Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут исполнены условия". Но какие именно – он так и не уточнил.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал решение Альянса относительно Украины, назвав его "недостаточным". Он выразил надежду, что через несколько лет Украина будет полноправным членом НАТО.

Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Их называют "историческими" и шагом к завершению текущей фазы войны.

Обратите внимание! НАТО согласилось принять Украину в Альянс без Плана действий по членству. Таким образом, наша страна вступит в организацию только с одного шага.