О прибытии Президента Украины сообщает корреспондент 24 Канала. В комментарии журналистам Зеленский назвал приоритеты для Украины.
Все о саммите НАТО Зеленский встретится с Байденом, совместное заседание с ЕС: второй день саммита в Вильнюсе
"Будем бороться за гарантии безопасности"
Зеленский прибыл на поля саммита НАТО в Вильнюсе. В комментарии журналистам Президент Украины назвал 3 приоритета работы во второй день саммита.
Президент Украины прибыл на саммит / Видео Софии Назаренко
Так, по словам Зеленского, первым приоритетом работы на полях саммита станет вопрос поставки оружия, которое поможет украинским защитникам на поле боя. Второй вопрос, который будет поднимать Украина – это приглашение в Альянс. Президент Украины подчеркнул, что наша страна хочет быть на одной странице с НАТО.
Особое внимание на полях саммита также будет обращено на гарантии безопасности для Украины.
Мы хотим быть на одной странице с Североатлантическим союзом. Мы получим это приглашение, когда разрешат меры безопасности. Поэтому я хочу обсудить наши партнеры. И мы будем бороться сегодня за гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО,
– подчеркнул Зеленский о приоритетах на саммите.
По прибытии на поля саммита Президент Украины провел первую встречу с партнерами. Зеленский встретился с канадским премьером Джастином Трюдо и обсудил с ним вопросы поставок оружия для ВСУ.
"Началась встреча с Канадой. Джастин Трюдо, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", – говорится в сообщении Зеленского.
Какие встречи запланированы на саммите
- В преддверии второго дня саммита Президент Украины рассказал о планах на 12 июля. Да, Зеленский должен встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.
- Также в среду, 12 июля, запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на саммите с партнерами будут обсуждать оборону, безопасность, оружие и Формулу мира, предлагаемую Президентом Украины.