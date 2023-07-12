О прибытии Президента Украины сообщает корреспондент 24 Канала. В комментарии журналистам Зеленский назвал приоритеты для Украины.

Все о саммите НАТО Зеленский встретится с Байденом, совместное заседание с ЕС: второй день саммита в Вильнюсе

"Будем бороться за гарантии безопасности"

Зеленский прибыл на поля саммита НАТО в Вильнюсе. В комментарии журналистам Президент Украины назвал 3 приоритета работы во второй день саммита.

Президент Украины прибыл на саммит / Видео Софии Назаренко

Так, по словам Зеленского, первым приоритетом работы на полях саммита станет вопрос поставки оружия, которое поможет украинским защитникам на поле боя. Второй вопрос, который будет поднимать Украина – это приглашение в Альянс. Президент Украины подчеркнул, что наша страна хочет быть на одной странице с НАТО.

Особое внимание на полях саммита также будет обращено на гарантии безопасности для Украины.

Мы хотим быть на одной странице с Североатлантическим союзом. Мы получим это приглашение, когда разрешат меры безопасности. Поэтому я хочу обсудить наши партнеры. И мы будем бороться сегодня за гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО,

– подчеркнул Зеленский о приоритетах на саммите.

По прибытии на поля саммита Президент Украины провел первую встречу с партнерами. Зеленский встретился с канадским премьером Джастином Трюдо и обсудил с ним вопросы поставок оружия для ВСУ.

"Началась встреча с Канадой. Джастин Трюдо, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", – говорится в сообщении Зеленского.

Какие встречи запланированы на саммите