Про прибуття Президента України повідомляє кореспондентка 24 Каналу. У коментарі журналістам Зеленський назвав пріоритети для України.
Усе про саміт НАТО Зеленський зустрінеться з Байденом, спільне засідання з ЄС: другий день саміту у Вільнюсі
"Будемо боротися за гарантії безпеки"
Зеленський прибув на поля саміту НАТО у Вільнюсі. У коментарі журналістам Президент України назвав 3 пріоритети роботи у другий день саміту.
Президент України прибув на саміт / Відео Софії Назаренко
Так, за словами Зеленського, першим пріоритетом роботи на полях саміту буде питання постачання зброї, яка допоможе українським захисникам на полі бою. Друге питання, яке підійматиме Україна, – це запрошення до Альянсу. Президент України наголосив, що наша країна хоче бути на одній сторінці з НАТО.
Особливу увагу на полях саміту також звернуть на гарантії безпеки для України.
Ми хочемо бути на одній сторінці з Альянсом. Ми отримаємо це запрошення, коли дозволять заходи безпеки. Тому я хочу обговорити це нашими партнерам. І ми будемо боротися сьогодні за гарантії безпеки для України на шляху до НАТО,
– наголосив Зеленський про пріоритети на саміті.
Після прибуття на поля саміту Президент України провів першу зустріч з партнерами. Зеленський зустрівся з канадським прем'єром Джастіном Трюдо й обговорив з ним питання постачання зброї для ЗСУ.
"Розпочалася зустріч із Канадою. Джастін Трюдо, дякуємо за незмінну підтримку України! Перше питання сьогодні – зброя для наших воїнів", – мовиться у повідомлені Зеленського.
Які зустрічі заплановані на саміті
- Напередодні другого дня саміту Президент України розповів про плани на 12 липня. Так, Зеленський має зустрітися з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
- Також у середу, 12 липня, заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на саміті з партнерами будуть обговорювати оборону, безпеку, зброю та Формулу миру, яку пропонує Президент України.