Від саміту НАТО у Києві очікують не тільки військової допомоги для нашої країни, але й конкретних рішень щодо вступу України до Альянсу. Також саміт НАТО важливий у контексті приєднання до Альянсу Швеції, що донедавна блокувала Туреччина. Журналісти 24 Каналу перебувають у Вільнюсі на місці подій та відстежують всю інформацію. Відтак, усі найважливіші події саміту НАТО у Вільнюсі читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Новий Бухарест чи обіцяне членство в НАТО: чого чекати від історичного саміту у Вільнюсі

11 липня

10 липня