Від саміту НАТО у Києві очікують не тільки військової допомоги для нашої країни, але й конкретних рішень щодо вступу України до Альянсу. Також саміт НАТО важливий у контексті приєднання до Альянсу Швеції, що донедавна блокувала Туреччина. Журналісти 24 Каналу перебувають у Вільнюсі на місці подій та відстежують всю інформацію. Відтак, усі найважливіші події саміту НАТО у Вільнюсі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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11 липня

10:20 У Вільнюсі від самого ранку безпрецедентні заходи безпеки. Саміт охоронятиме майже 1000 військових союзників. Тільки Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot. Іспанія привезла систему ППО NASAMS. Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

09:40 У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден під час саміту НАТО зустрінеться з Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться 12 липня. Також у Байдена заявили, що НАТО визначить шлях реформ для України та надішле їй "позитивний сигнал" щодо членства у майбутньому.

09:37 Столтенберг упевнений, що учасники саміту підтримають членство України в НАТО в майбутньому. Він наголосив, що Україна стала ближче до НАТО. За його словами, це буде відображено в комюніке саміту, яке все ще узгоджують.

09:35 Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що сьогодні важливий день для України у Вільнюсі. За його словами, Україна працює зі своїми союзниками над питаннями архітектури безпеки.

09:08 Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що НАТО слід облаштувати постійні бази біля російського кордону. Створення постійних баз забороняє акт про відносини й співробітництво НАТО з Росією, підписаний 1997 року. Науседа вважає, що Росія вже порушила угоду, коли почала робити активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

09:05 Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на саміті НАТО зі вступним словом для ЗМІ. Ось ключові тези генсека: Туреччина погодилася розблокувати членство Швеції, однак він відмовився прогнозувати точний час вступу Швеції в НАТО;

коментуючи передачу Україні касетних боєприпасів, генсек сказав, що це індивідуальне рішення кожної з країни;

говорять про гарантії безпеки для України, Столтенберг висловив впевненість, що партнери по НАТО досягнуть сильних рішень для України;

Столтенберг нагадав, що головним предметом розгляду НАТО щодо України був пакет з трьох пропозицій: "програма практичної підтримки" для повної сумісності між ЗСУ і силами НАТО; рішення про створення Ради Україна – НАТО; пропозиція скасувати ПДЧ для України;

генсек сказав, що ймовірна перемога Росії несе загрозу не тільки для України, але й країн НАТО;

Україна отримає позитивний і сильний сигнал, а також шлях до членства.

10 липня

23:15 Туреччина погодилася передати протоколи про вступ Швеції до парламенту. Генсек НАТО повідомив, що Швеція виконала всі умови меморандуму, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. Відтак, Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО.

12:31 У МЗС України повідомили, що члени Альянсу дійшли до консенсусу щодо вступу нашої держави до НАТО без ПДЧ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що досягнути консенсусу вдалося після інтенсивних переговорів.