Зеленський і Столтенберг зустрілись на саміті НАТО. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Зустріч Зеленського з Байденом та старт Групи Україна – НАТО: ексклюзивні деталі саміту

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі. Разом з ним на полях саміту також очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков.

Головне з того, що сказав Столтенберг

За словами Столтенберга, коли Путін вторгся в Україну минулого року, то він недооцінив хоробрість українського народу, мужність українських військ і рішучість українського політичного керівництва. Водночас він недооцінив єдність і силу Альянсу НАТО.

НАТО продовжуватиме стояти з вами стільки, скільки це буде потрібно НАТО,

– заявив генсек.

Столтенберг наголосив, що вони вже надали 10 мільярдів доларів підтримки протягом минулого року, і зараз погодили трикомпонентний пакет, який наближає Україну до НАТО. Багаторічна програма практичної допомоги, яка передбачає створення нової Ради Україна – НАТО.

"Підтверджуючи, що Україна стане членом НАТО і скасовуючи вимогу щодо плану дій щодо членства, наша нова багаторічна програма допомоги Україні допоможе вам перейти від радянської епохи до обладнання і стандартів НАТО і зробить українські Збройні Сили повністю оперативно сумісними з військами НАТО", – заявив генсек Альянсу.

Він наголосив, що інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО розпочнеться за кілька хвилин. Це форум, де Україна і союзники по НАТО зустрічатимуться на рівних, проводитимуть кризові консультації і спільно ухвалюватимуть рішення.

Україна не є ближчою до НАТО, ніж будь-коли раніше. Союзники підтвердили, що Україна стане членом Альянсу. І погодилися скасувати вимогу щодо Плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства з двоетапного процесу на одноетапний. І ми надішлемо Україні запрошення на вступ до НАТО, коли члени Альянсу погодяться, що умови будуть виконані. Це сильний, об'єднаний сигнал союзників на вашому шляху до членства в НАТО,

– зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що багато членів Альянсу сьогодні візьмуть на себе зобов'язання надати Україні довгострокову безпекову допомогу. Це допоможе в майбутньому відвернути увагу від Росії і завершити цю війну, а також доповнити її підтримкою, яку надає НАТО.

"Рішення, ухвалені тут, знаменують початок нового розділу у відносинах між НАТО і Україною. Сьогодні ми зустрічаємось на рівних. Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми зустрінемось як союзники", – підкреслив Столтенберг.

Раду Україна – НАТО не можуть заблокувати

Окрім цього, Столтенберг розповів, що, якщо Зеленський хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО – він може це зробити. Це не може бути заблоковано.

Оскільки ми зустрічаємося на рівних, ми вирішили, що ви будете обговорювати, зокрема кризові консультації можуть бути скликані будь-яким членом цієї Ради. Отже, це щось нове, це щось інше. Це потужний політичний інструмент для подальшої політичної інтеграції, а також для ухвалення рішень. Отже, це один з елементів рішення, яке ми ухвалимо сьогодні, щоб наблизити Україну до НАТО, до членства в НАТО, і ви всі повинні це цінувати,

– сказав генсек.

Столтенберг про F-16

За словами генсека НАТО, певна підготовка українців на F-16 вже відбулась і тренування розпочнуться якнайшвидше – вже цього літа.

"Десять або, можливо, навіть трохи більше членів Альянсу беруть участь у цьому процесі і вони прагнуть розпочати навчання якнайшвидше. І, звичайно, це дасть змогу ухвалити рішення про надання F-16", – заявив Столтенберг.

На основі цього будуть ухвалені рішення про надання бойових літаків, підкреслив генсек НАТО.

Головне із заяв Зеленського

"Результати саміту гарні, але якби було запрошення в НАТО – вони були б ідеальні"

"Є великі домовленості щодо оборонних пакетів із союзниками"

"Якщо G7 сьогодні підтвердить гарантії безпеки, якщо це станеться, то це буде конкретним успіхом"

"Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки триває війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли дійсно відповідні будуть умови"

"Що стосується запрошення. Я розумію, що це технічний сигнал. Але, якщо ми подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент"

"Я не збираюсь наводити аргументи, щоб Байден бачив у НАТО. Це безпека східного котиненту, ми потрібні НАТО, ніж навпаки"

"Я б дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших військових, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно. Зокрема, гарантії безпеки так важливі для людей. Сьогодні може ці гарантії безпеки підтвердити Велика сімка"

"Впевнений, що після війни Україна буде в НАТО"

"Нам потрібна далекобійна зброя і я буду підіймати це питання"

"Що стосується кластерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились як на справедливість, Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території, вбиває наших людей"

Зеленський розкрив деталі гарантій безпеки для України

По перше, хочу вам сказати, що це не додаткові. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів, я маю на увазі юридично. У нас є фактичні гарантії безпеки, які фінансові санкційні, і це дійсно допомога і оборона. Це дуже важливо, щоб це могло стати першим документом юридично, який символізує, що у нас є така парасолька,

– заявив президент України.

За його словами, такий документ – "парасолька гарантії безпеки", а потім вже Україна буде мати документи і з кожної держави-гаранта безпеки. Там будуть усі ті речі, які сьогодні мають українці, або ті речі, яких не вистачає – захист повітря, літаки тощо.

"Усі ці речі обов'язково будуть на двосторонньому рівні. Також, що треба сказати, що ця парасолька, цей документ дає можливість долучитися. Тобто це відкриття можливості долучитися іншим партнерам. Ми сьогодні вже почали говорити з партнерами, які є нашими друзями, але яких немає у складі G7 – вони будуть доєднуватися", – додав Зеленський.

Будапештський меморандум – не є гарантіями безпеки

Зеленський не вважає Будапештський меморандум гарантіями безпеки. Президент заявив, що не розуміє ніякої відповідальності і не бачить там ніякої конкретики.

Що стосується нового документу - він повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Всі ми розуміємо, що найкращі гарантії для України – це буде НАТО. Тому що є відповідні приклади. Ми не бачимо і слава богу країн, які є членами НАТО, які сьогодні у війні, які страждають, які помирають, які захищають свою державу. Тому для нас зрозуміло, найкращі гарантії – це НАТО,

– підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що на шляху до НАТО ми хотіли б мати ці гарантії, які є зараз у нас і мати їх постійно. І щоб вони тільки потужніше робили відносини з країнами-гарантами.

Пресконференція Зеленського та Столтенберга: дивіться відео



Зеленський і Столтенберг вже зустрілись / фото 24 Каналу

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини

Присутність Володимира Зеленського у Вільнюсі має важливе значення для подальшої офіційної риторики на адресу України. Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для України кожен новий день на вагу золота, час для нас має іншу цінність, бо щодня наші захисники гинуть, захищаючи безпеку не лише України, а й країн НАТО. Тому ми можемо дозволити собі вести чесну розмову із союзниками, а іноді навіть жорстку та емоційну.

До речі, Україна не отримала прямого запрошення до НАТО. Як заявив Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Але які саме – він так і не уточнив.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував рішення Альянсу щодо України, назвавши його "недостатнім". Він висловив сподівання, що за кілька років Україна буде повноправним членом НАТО.

Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії для України. Їх називають "історичними" та кроком до завершення поточної фази війни.

Зверніть увагу! НАТО погодився прийняти Україну в Альянс без Плану дій щодо членства. Таким чином, наша країна вступить в організацію лише з одного кроку.