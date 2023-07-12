Про це 24 Каналу сказав дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він підтримав рішення президента поїхати на саміт попри те, що ми не отримали запрошення до Альянсу.

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"Можна звісно ображатись на партнерів, можна з ними жорстко говорити, але якщо ми б не поїхали у Вільнюс, – це грало б тільки на користь Кремлю. Наслідком цього була б риторика Москви та Пекіну на кшталт: "у них немає солідарності", "вони воюють, але не їдуть на саміт", "спільно не обговорюють те, що їм потрібно". Нам така риторика точно не потрібна", – наголосив дипломат.

Чесна розмова

Для України кожен новий день на вагу золота, час для нас має іншу цінність, бо щодня наші захисники гинуть, захищаючи безпеку не лише України, а й країн НАТО. Тому ми можемо дозволити собі вести чесну розмову із союзниками, а іноді навіть жорстку та емоційну.

"Дуже важливо, щоб ми не говорили лише про наші аргументи, чому ми маємо бути у Північноатлантичному альянсі, але говорили також, чому для НАТО і для Заходу немає іншого варіанту, і чому насправді їхня безпека буде під загрозою, а членство України у НАТО є найдешевшим варіантом гарантувати їхню і нашу безпеку", – мовив Павло Клімкін.

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