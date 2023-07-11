Президент України висловив подяку усім присутнім, зокрема своєму литовському колезі. А потужні слова Володимира Зеленського не залишили абсолютно нікого на площі байдужим.

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Зеленського підтримали оваціями

Україна зробить НАТО сильнішим,

– наголосив глава держави.

Його заява спричинила фурор. Усі присутні аплодували та гучно вигукували, підтримуючи слова президента України.

Свою промову, яку глава держави виголосив, він завершив гаслами: "Слава Україні! Слава Литві!", що також викликало чергову хвилю овацій.

Після виступу виконали гімн України та підняли прапор з Бахмута: дивіться відео

Після цього президенти України та Литви залишилися на сцені зі своїми першими леді. Через мить музикант виконав гімн України та підняли прапор нашої держави, який привезли з Бахмута.

Наприкінці виконавець гімну вигукнув "Слава Україні" і весь натовп у відповідь – "Героям слава".

Усе як заповідав колись Степан Бандера у своїй пророчій сьогодні цитаті: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава!"

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