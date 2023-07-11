Оскільки основною темою на саміті була саме війна, розв'язана Росією проти України, про нашу державу та злочинні дії Кремля говорили чимало. Ми зібрали найосновніше з комюніке, що стосується як нас, так і країни-агресорки.

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Росія винна у війні проти України

Передовсім у комюніке зазначили, що саме Росія "несе повну відповідальність за свою незаконну та неспровоковану агресивну війну проти України". Пишуть, що вона серйозно підірвала євроатлантичну та глобальну безпеку. І за все це країна-агресорка повинна відповідати сповна.

Ми продовжуємо найрішучішим чином засуджувати кричущі порушення Росією міжнародного права, Статуту Організації Об'єднаних Націй та зобов'язань і принципів ОБСЄ. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконні і нелегітимні анексії Росією, включаючи Крим,

– наголошують у комюніке.

Згадують усі воєнні злочини, скоєні Кремлем. Не оминули увагою також підрив Каховської ГЕС. Наголосили на "глибокому впливі" Росії на довкілля, ядерну безпеку, енергетичну та продовольчу безпеку, світову економіку та добробут мільярдів людей по всьому світу.

Росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, а також повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води,

– наголошують у комюніке.

Також звернулися до всіх країн, щоб вони не допомагали Росії здійснювати її збройну агресію. Крім того, засудили всіх, хто сприяє російській війні проти України. Зокрема, Білорусь, яка "відіграє важливу роль, адже продовжує надавати свою територію та інфраструктуру". Закликають Білорусь та Іран припинити співпрацю з Росією.

Хоча ми закликали Росію до конструктивної участі у переговорах з Україною, які заслуговують на довіру, Росія не продемонструвала жодної справжньої відкритості до справедливого і тривалого миру,

– йдеться в комюніке.

Водночас у ньому наголосили, що підтримують Володимира Зеленського і запропоновану ним "формулу миру". Крім того, підтримують прагнення України до досягнення миру та завершення війни, розв'язаної Росією.

НАТО підтримує захист України

Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з урядом та народом України у героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН,

– йдеться у тексті.

У ньому наголошують, що продовжують бути непохитними у відданості подальшому посиленню як політичної, так і практичної підтримки нашої держави. Адже вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. І нас підтримуватимуть стільки, скільки це буде потрібно.

Майбутнє України – в НАТО

Наголошують в комюніке, що повністю підтримують право нашої держави обирати власні механізми безпеки. І підкреслили, що майбутнє нашої держави – в НАТО.

Ми підтверджуємо зобов'язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності виконання Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ,

– йдеться у тексті.

Підкреслюють, що Альянс підтримуватиме нашу державу у здійсненні реформ, щоб стати членом НАТО. Україна отримає запрошення щойно погодяться всі наявні члени блоку та будуть виконані умови.

"Безпека України має велике значення для членів Альянсу і для Альянсу. Щоб підтримати подальшу інтеграцію України до НАТО, сьогодні ми погодили значний пакет розширеної політичної і практичної підтримки", – йдеться у тексті.

В Альянсі створили Раду Україна – НАТО. Мовиться про новий спільний орган. У ньому члени Альянсу та наша держава засідатимуть як рівноправні члени, щоб просувати політичний діалог, взаємодію, співпрацю і євроатлантичні прагнення України до членства в НАТО.

Засуджують ядерну небезпеку з боку Росії

У комюніке наголошують, що Росія модернізує свої ядерні сили, зокрема великі запаси "озброєнь театру воєнних дій". Крім того, вона розширює свої новітні та руйнівні системи доставки подвійного призначення.

Ми засуджуємо оголошений Росією намір розмістити ядерну зброю і системи, здатні нести ядерну зброю, на території Білорусі, що ще раз демонструє, як неодноразові дії Росії підривають стратегічну стабільність і загальну безпеку в євроатлантичному регіоні,

– додають у тексті.

Також у ньому зазначають, що засуджують безвідповідальну ядерну риторику Росії щодо ядерної загрози. Нагадали також про Спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року. У ній наголошували у запобіганні ядерної війни й уникненні гонитви озброєнь.

"Ми закликаємо Росію підтвердити – на словах і на ділі – відданість принципам, закріпленим у цій Заяві", – пишуть у документі.