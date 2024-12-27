Про це підтвердили на сторінці академії, розповідає 24 Канал. Олександр навчався на у льотній академії Кропивницького за спеціальністю "Льотна експлуатація повітряних суден".

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Мріяв про небо з дитинства

У 2021 році він здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту з кваліфікаціями «Інженер-пілот» та "Інженер-дослідник".

Викладачі згадують його як талановитого, ерудованого та чесного студента, який володів кількома іноземними мовами. Пілотувати літак, як і його батько, Олександр мріяв із дитинства.

У дописі академії зазначено, що під час аварії Олександр, ризикуючи власним життям, врятував десятки людей. Його героїзм став прикладом беззаперечного професіоналізму та відданості своїй справі.

До слова, літак AZAL впав у районі Актау в Казахстані вранці 25 грудня. Однією з найперших версій про причини авіакатастрофи повітряного судна було "зіткнення зі зграями птахів".

Однак згодом ця гіпотеза не підтвердилася, адже на фото та відео, які ширили пасажири літака, було чітко видно отвори на фюзеляжі, що утворилися нібито після атаки повітряного судна зброєю.

Внаслідок цієї авіакатастрофи загинуло 38 людей, в тому числі й 2 пілоти. Вижити вдалося 32 людям, в тому числі 3 членам екіпажу та 2 дітям. 29 постраждалих доправили до медичних закладів для подальшого лікування.