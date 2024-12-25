Вранці у Казахстані трапилася авіакатастрофа. Там розбився літак азербайджанських авіаліній. Судно впало у районі аеропорту Актау, передає 24 Канал.

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Що відомо

Повідомляється, що літак прямував з Баку у російський Грозний. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Інше джерело пише, що усі – громадяни Росії та Азербайджану.

Зазначається, що через туман у Грозному Embraer 190 був перенаправлений до Махачкали, а потім до Актау.

За повідомленням рятувальників, є ті, кому вдалося вижити.

З місця аварії літака 12 осіб (одна з них дитина) з різними ушкодженнями доставлені до Мангістауської обласної лікарні до Актау. На борту було 67 осіб, включаючи членів екіпажу. На місці працюють 14 бригад швидкої допомоги,

– зазначають місцеві ЗМІ.

Тим часом у мережі оприлюднили кадри пожежі на місці падіння літака, а також його останні хвилини перебування у повітряному просторі над казахським аеропортом.

Момент падіння літака: дивіться відео

Пожежа на місці падіння літака: дивіться відео

Останні хвилини літака, який прямував до Грозного, і його жорстке падіння: дивіться відео

Російські пабліки повідомляють, що літак міг змінити курс польот через загрозу атаки безпілотників на Чечню. У самому Грозному було оголошено план "Килим".

Також є інформація, що Embraer 190 передав аварійний сигнал через зіткнення зі зграєю птахів і порушення кермового управління.

До слова, надзвичайна ситуація сталася у російському Владикавказі. Там пролунав потужний вибух у торговому центрі, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Десятки людей постраждали, є жертва. Попередньо, на четвертому поверсі ТЦ "Аланія Мол" вибухнув газ.