Усіх поранених госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук.

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Що відомо про аварію на Прикарпатті

За даними ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Лоєва автодорозі "Мукачево – Львів" за участі позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії поранення отримали 13 людей, їх доправили в Надвірнянську центральну районну лікарню, їм всю необхідну допомогу.

Щонайменше 2 з них рятувальники деблокували за допомогою обладнання з понівеченого транспортного засобу. Також, за даними ДСНС, на місці події надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Наразі тривають заходи стосовно транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в обласну клінічну лікарню, ще в одного пораненого виявили перелом тазу, є внутрішньочеревна кровотеча.

Зараз постраждалого оперують. Наразі лікарі також проводять обстеження щодо інших учасників аварії. На тлі цієї моторошної дорожньо-транспортної пригоди голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації звернулася із закликом до водіїв.

Звертаюся до учасників дорожнього руху: будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки. Бережіть себе і своїх рідних,

– ідеться у повідомленні.

Кадри з місця аварії / Фото голови Надвірнянської міської ради

Своєю чергою у пресслужбі поліції в області у коментарі Суспільному повідомили, що ДТП сталася за участі Jaguar та мікроавтобуса Renault Trafic. Попередньо, 19-річна водійка Jaguar зі Львівської області обганяла попутне авто і перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомили у поліції, виїхавши на зустрічну смугу, вона допустила зіткнення з мікроавтобусом, за кермом якого був 25-річний житель Івано-Франківщини. Правоохоронці працюють на місці трагедії та опитують свідків.

До слова, напередодні у Тернопільській області сталася аварія, в якій загинув 4-місячний хлопчик, а його батьки отримали травми. Водій Chrysler Raw Van не впорався з керуванням на заокругленій дорозі, що призвело до зіткнення з бетонними плитами.