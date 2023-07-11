На полях саміту НАТО у Вільнюсі кореспондентка 24 Каналу ексклюзивно поспілкувалася з головою Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, а також з міністром оборони Литви – Арвідасом Анушаускасом. Вони пояснили важливість членства України в НАТО.

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Вступ України до НАТО – принципове питання

Член сейму Литви заявив, що Україна вразила всіх, оскільки й Росія, й Захід прогнозували, що Київ вистоїть 2 – 3 тижні. Проте, план Путіна зазнав поразки.

"Зараз уже думають, що будемо робити, якщо Крим повертатиметься в Україну. Ви переписали всі прогнози", – сказав литовський депутат.

Крім того, він запевнив, що ядерні погрози вже не діють, а Альянс готовий захиститися у разі нападу. Зокрема, у Литві розуміють, що Росія не повністю втратила можливість нарощувати оборонно-промисловий комплекс. Перебуваючи у війні, й перебуваючи під санкціями Заходу, Росія все одно може виготовляти танки, артилерію. Проте, українська армія зараз сильна і, за словами Кащюнаса, українські командири краще знають, як треба розгромлювати росіян.



"Я думаю, що ви показали всім, як має діяти мотивована, організована армія. Західна армія довго не бачила війни, а Україна вже знає, що це таке", – зазначив Лаурінас Кащюнас.

Також очільник комітету нацоборони Сейму зазначив, що для Литви питання членства України в НАТО є дуже важливим. Він зазначив, що на полях саміту литовці дуже підтримують Україну.

Це питання принципове, тому що ми великі друзі й союзники завжди були. Також є історичність моменту. Якби Україна була в НАТО з такою армією, яка в неї є, майже найсильніша армія в Європі. То це сила, яка може зупинити агресора,

– наголосив литовський депутат.

Член Сейму про принциповість у питанні вступу України до НАТО / Відео Софії Назаренко

Крім того, до саміту у НАТО у Вільнюсі вивісили 33 тисячі українських прапорів. За словами Кащюнаса, це показує підтримку з боку литовців.

"Я хочу сказати одну цифру, ми зробили соціологічне опитування – 62% литовців або донатили, або якось по-іншому підтримують Україну. Це показує, як ми вас любимо і що ми з вами до самого кінця", – сказав депутат.

Голова Сейму про підтримку / Відео Софії Назаренко

Міноборони Литви про політичний сигнал для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва підтримує прагнення України до членства в НАТО. Він анонсував перше засідання Ради Україна – НАТО, яке відбудеться завтра, у Вільнюсі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу під час саміту міністр заявив, що ситуація довкола України докорінно змінилася, у порівнянні навіть з минулим роком.

Рік тому, мало хто говорив про членство України в Альянсі. Але тепер уже створюється і завтра якраз буде перше засідання ради НАТО й України. Це великий крок, в принципі, до членства України в цій організації. Звичайно, кожен новий член багато робить багато, реформує, модернізує, наближається до стандартів НАТО. Україна це робить, я б сказав, дуже швидко, і частина цієї роботи проходять в умовах війни,

– наголосив Анушаускас.

На його думку, Україна впорається із завданнями, які ставить перед нею Альянс. Окрім того, литовський міністр вважає, що консенсус усіх країн-членів НАТО, скоріш за все, учасники саміту почують у середу, 12 липня, оскільки робота над документом досі триває.

Разом з тим, Анушаускас заявив, що Литва завжди підтримувала Україну, зокрема – й на шляху до Альянсу. Він наголосив, що Литва також розташована на східному фланзі Альянсу, тому розуміє, яку загрозу може нести Росія.

"Литва завжди підтримувала Україну та її перспективи членства в цій організації. У принципі ми схід Альянсу, тобто тут, у цьому регіоні країни розуміють, що таке Росія. Агресивна політика Росії якраз підштовхує усіх країн триматися одна одної, і ми підтримуємо Україну від самого початку війни, яка розпочалася справді 2014 року", – підсумував міністр.

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