На полях саммита НАТО в Вильнюсе корреспондентка 24 Канала эксклюзивно пообщалась с главой Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринасом Кащюнасом, а также с министром обороны Литвы – Арвидасом Анушаускасом. Они объяснили важность членства Украины в НАТО.

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Вступление Украины в НАТО – принципиальный вопрос

Член сейма Литвы заявил, что Украина поразила всех, поскольку и Россия, и Запад прогнозировали, что Киев выстоит 2-3 недели. Тем не менее, план Путина потерпел поражение.

"Сейчас уже думают, что будем делать, если Крым будет возвращаться в Украину. Вы переписали все прогнозы", – сказал литовский депутат.

Кроме того, он заверил, что ядерные угрозы уже бездействуют, а Альянс готов защититься в случае нападения. В частности, в Литве понимают, что Россия не полностью упустила возможность наращивать оборонно-промышленный комплекс. Находясь в войне и находясь под санкциями Запада, Россия все равно может производить танки, артиллерию. Однако украинская армия сейчас сильна и, по словам Кащюнаса, украинские командиры лучше знают, как нужно разгромить россиян.



"Я думаю, что вы показали всем, как должна действовать мотивированная, организованная армия. Западная армия долго не видела войны, а Украина уже знает, что это такое", – отметил Лауринас Кащюнас.

Также глава комитета нацобороны Сейма отметил, что для Литвы вопрос членства Украины в НАТО очень важен. Он отметил, что на полях саммита литовцы очень поддерживают Украину.

Это вопрос принципиальный, потому что мы большие друзья и союзники всегда были. Также есть историчность момента. Если бы Украина была в НАТО с такой армией, которая у нее есть, почти самая сильная армия в Европе. Это сила, которая может остановить агрессора,

– подчеркнул литовский депутат.

Член Сейма о принципиальности в вопросе вступления Украины в НАТО / Видео Софии Назаренко

Кроме того, до саммита в НАТО в Вильнюсе вывесили 33 тысяч украинских флагов. По словам Кащюнаса, это показывает поддержку литовцев.

"Я хочу сказать одну цифру, мы провели социологический опрос – 62% литовцев либо донатили, либо как-то по-другому поддерживают Украину. Это показывает, как мы вас любим и что мы с вами до самого конца", – сказал депутат.

Глава Сейма о поддержке / Видео Софии Назаренко

Минобороны Литвы о политическом сигнале для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает стремление Украины к членству в НАТО. Он анонсировал первое заседание Совета Украина-НАТО, которое состоится завтра в Вильнюсе. В эксклюзивном интервью 24 Канала В ходе саммита министр заявил, что ситуация вокруг Украины коренным образом изменилась, по сравнению, даже с прошлым годом.

Год назад мало кто говорил о членстве Украины в Альянсе. Но теперь уже создается и завтра как раз будет первое заседание совета НАТО и Украины. Это большой шаг в принципе к членству Украины в этой организации. Конечно, каждый новый член много делает многое, реформирует, модернизирует, приближается к стандартам НАТО. Украина это делает, я бы сказал, очень быстро, и часть этой работы проходят в условиях войны,

– подчеркнул Анушаускас.

По его мнению, Украина справится с задачами, которые ставит перед ней Североатлантический союз. Кроме того, литовский министр считает, что консенсус всех стран-членов НАТО, скорее всего, участники саммита услышат в среду, 12 июля, поскольку работа над документом продолжается.

Вместе с тем Анушаускас заявил, что Литва всегда поддерживала Украину, в том числе – и на пути в Альянс. Он отметил, что Литва также находится на восточном фланге Альянса, поэтому понимает, какую угрозу может нести Россия.

"Литва всегда поддерживала Украину и ее перспективы членства в этой организации. В принципе, мы восток Альянса, то есть здесь, в этом регионе страны понимают, что такое Россия. Агрессивная политика России как раз подталкивает всех стран держаться друг друга, и мы поддерживаем Украину с самого начала войны, которая началась действительно в 2014 году", – подытожил министр.

Министр обороны Литвы о перспективах вступления Украины в НАТО: смотрите видео