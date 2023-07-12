Об этом 24 Каналу сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он поддержал решение президента поехать на саммит, несмотря на то, что мы не получили приглашение в Альянс.

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"Можно обижаться на партнеров, можно с ними жестко говорить, но если бы мы не поехали в Вильнюс, – это играло бы только в пользу Кремля. Следствием этого была бы риторика Москвы и Пекина типа: "у них нет солидарности", "они воюют, но не едут на саммит", "совместно не обсуждают то, что им нужно". Нам такая риторика точно не нужна", – подчеркнул дипломат.

Честный разговор

Для Украины каждый новый день на вес золота, время для нас имеет другую ценность, потому что каждый день наши защитники гибнут, защищая безопасность не только Украины, но и стран НАТО. Поэтому мы можем позволить себе честный разговор с союзниками, а иногда даже жесткий и эмоциональный.

"Очень важно, чтобы мы не говорили только о наших аргументах, почему мы должны быть в Североатлантическом альянсе, но также говорили, почему для НАТО и для Запада нет другого варианта, и почему на самом деле их безопасность будет под угрозой, а членство Украины в НАТО – самый дешевый вариант гарантировать их и нашу безопасность", – сказал Павел Климкин.

Зеленский имеет право говорить жестко с союзниками: смотрите видео

Саммит НАТО в Вильнюсе