На полях саммита НАТО в Вильнюсе журналисты спросили Дуду, считает ли он достаточным решение саммита по Украине. 24 Канал.

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На мой взгляд, этого совершенно недостаточно. Надеюсь, через несколько лет Украина будет полноправным членом нашего альянса,

– ответил президент Польши.

Он добавил, что при этом путь Украины в НАТО после вчерашних решений саммита ясен.

"Мы можем сказать, что решение принято. Относительно графика – это сложно и почти невозможно, если учитывать, что для принятия решений в НАТО нужно единодушие. Сейчас идет война. А во время войны это невозможно", – объяснил Анджей Дуда.

Важные решения есть

Польское издание PAP также приводит другие комментарии Дуды, где он отметил, что устранение требования Плана действий по членству для Украины – очень важный шаг, и важными положительными решениями является также одобрение плана помощи Украине и создания Совета Украина-НАТО.

Важно ! Вчера в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, в ходе которого союзники согласовали совместное коммюнике, в частности, о видении пути Украины в Альянс.

Украина не услышала конкретики

Несмотря на ожидания, наша страна не получила прямого приглашения в НАТО. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Но какие именно он так и не уточнил.