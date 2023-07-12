На полях саммита НАТО в Вильнюсе журналисты спросили Дуду, считает ли он достаточным решение саммита по Украине. 24 Канал.
Смотрите также "Нас приглашать не надо, мы проходим сами": Данилов заявил о первых победах Украины в НАТО
На мой взгляд, этого совершенно недостаточно. Надеюсь, через несколько лет Украина будет полноправным членом нашего альянса,
– ответил президент Польши.
Он добавил, что при этом путь Украины в НАТО после вчерашних решений саммита ясен.
"Мы можем сказать, что решение принято. Относительно графика – это сложно и почти невозможно, если учитывать, что для принятия решений в НАТО нужно единодушие. Сейчас идет война. А во время войны это невозможно", – объяснил Анджей Дуда.
Важные решения есть
Польское издание PAP также приводит другие комментарии Дуды, где он отметил, что устранение требования Плана действий по членству для Украины – очень важный шаг, и важными положительными решениями является также одобрение плана помощи Украине и создания Совета Украина-НАТО.
Украина не услышала конкретики
Несмотря на ожидания, наша страна не получила прямого приглашения в НАТО. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Но какие именно он так и не уточнил.