Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он объяснил дальнейшие процессы по этому вопросу.
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"Нас приглашать не надо, мы проходим сами через наши действия и поступки. Когда Путин начинал полномасштабную войну, у него было 30 стран-членов НАТО. Сегодня после нашей борьбы фактически прибавилось еще 2. И обязательно появится еще 1. Цифра 33 будет закреплена за нами. Мы докажем всему миру, что должны там быть", – отметил Алексей Данилов.
Украина уже победила
По словам секретаря СНБО, завтра следует ожидать нормативно-правовых документов по решению Альянса. Далее вводить необходимые нормы и стандарты.
Главное то, что сегодня мы победили. Столтенберг заявил, что мы уже без ПДЧ будем решать этот вопрос. И это гораздо проще, чем было бы с ним. Мы уже преодолели первую степень. Остается выполнить домашние задания, перейти на определенные нормы и стандарты и будем в сообществе стран, которые будут гордиться новым участником,
– объяснил секретарь СНБО.
Владимир Зеленский выступил перед многолюдным митингом в Вильнюсе: смотреть видео
Он добавил, что сейчас все идет согласно логике и плану. И надо понимать, что пока продолжается полномасштабная война, этот процесс не будет таким, как хотелось бы украинцам.
"Мы бы хотели, чтобы на этом саммите нас приняли в Альянс. Но жизнь намного сложнее. Это не последний саммит – будут следующие. Мы будем продвигаться вперед и будет объявлено о нашем членстве в этой семье. Место наше там будет обязательно", – добавил Данилов.
Саммит НАТО в Вильнюсе: основные новости
- 11 июля начался первый день саммита НАТО. Сейчас известно о военной поддержке, которую страны готовы предоставить Украине. В частности, Эммануэль Макрон сообщил, что Франция передаст дальнобойные ракеты. Германия готовит новый пакет военной помощи на общую сумму в 600 миллионов евро.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на инаугурационном саммите НАТО 12 июля члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО. В частности, он будет одноэтапным – отмена ПДЧ позволит сократить данный процесс.
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где уже выступил перед многолюдным митингом за Украину в НАТО. Прежде всего он поблагодарил Литву и ее граждан за помощь, которую они нам оказывают.