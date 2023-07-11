Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он объяснил дальнейшие процессы по этому вопросу.

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"Нас приглашать не надо, мы проходим сами через наши действия и поступки. Когда Путин начинал полномасштабную войну, у него было 30 стран-членов НАТО. Сегодня после нашей борьбы фактически прибавилось еще 2. И обязательно появится еще 1. Цифра 33 будет закреплена за нами. Мы докажем всему миру, что должны там быть", – отметил Алексей Данилов.

Украина уже победила

По словам секретаря СНБО, завтра следует ожидать нормативно-правовых документов по решению Альянса. Далее вводить необходимые нормы и стандарты.

Главное то, что сегодня мы победили. Столтенберг заявил, что мы уже без ПДЧ будем решать этот вопрос. И это гораздо проще, чем было бы с ним. Мы уже преодолели первую степень. Остается выполнить домашние задания, перейти на определенные нормы и стандарты и будем в сообществе стран, которые будут гордиться новым участником,

– объяснил секретарь СНБО.

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Он добавил, что сейчас все идет согласно логике и плану. И надо понимать, что пока продолжается полномасштабная война, этот процесс не будет таким, как хотелось бы украинцам.

"Мы бы хотели, чтобы на этом саммите нас приняли в Альянс. Но жизнь намного сложнее. Это не последний саммит – будут следующие. Мы будем продвигаться вперед и будет объявлено о нашем членстве в этой семье. Место наше там будет обязательно", – добавил Данилов.

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