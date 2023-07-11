Про це 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він пояснив подальші процеси щодо цього питання.

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"Нас запрошувати не треба, ми проходимо самі через наші дії та вчинки. Коли Путін починав повномасштабну війну, він мав 30 країн-членів НАТО. Сьогодні після нашої боротьби фактично додалося ще 2. І обов'язково з'явиться ще 1. Цифра 33 буде закріплена за нами. Ми доведемо усьому світу, що маємо там бути", – відзначив Олексій Данілов.

Україна вже перемогла

За словами секретаря РНБО, завтра варто очікувати нормативно-правових документів за рішенням Альянсу. Далі впроваджувати необхідні норми та стандарти.

Головне те, що на сьогодні ми перемогли. Столтенберг заявив, що ми вже без ПДЧ вирішуватимемо це питання. І це набагато простіше, ніж було б з ним. Ми подолали перший ступінь. Залишається виконати домашні завдання, перейти на певні норми та стандарти і будемо в спільноті країн, які пишатимуться новим учасником,

– пояснив секретар РНБО.

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Він додав, що зараз все йде згідно логіки та плану. І треба розуміти, що допоки триває повномасштабна війна, цей процес не буде таким, як би хотілося українцям.

"Ми б хотіли, щоб на цьому саміті нас прийняли в Альянс. Але життя набагато складніше. Це не останній саміт – будуть наступні. Ми просуватимемося вперед і буде оголошено про наше членство у цій родині. Місце наше там буде обов'язково", – додав Данілов.

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