Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, находящаяся сейчас в Вильнюсе. В дни саммита столица Литвы на каждом шагу развевается сине-желтыми флагами.

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Литва ждет Украину в НАТО

Сегодня в Вильнюсе просто отличная атмосфера. Столица Литвы превратилась в город украинских флагов.

"Сине-желтые флаги развеваются не только на административных зданиях, но и на балконах обычных жителей, в магазинах, парках и под открытым небом", – рассказала Кучер.

Даже общественный транспорт присоединился к кампании по поддержке вступления Украины в НАТО. В эти дни по Вильнюсу курсируют сине-желтые автобусы, на которых написано "Пока вы ждете автобус, Украина ждет вступления в НАТО" или "Пока вы ждете своей остановки, Украина ждет F-16".

Лозунг на автобусе об ожиданиях Украины на членство в НАТО / Скриншот из репортажа 24 канала

Даже бизнес активно использует тему вступления Украины в НАТО. Один из мобильных операторов призвал подключиться к скоростному интернету, чтобы узнать первыми о вступлении Украины в НАТО.

Не менее выразителен и лозунг сцены, на которой в этот вечер выступил Владимир Зеленский. Хештегом #УкраинаНАТО33 наши литовские друзья намекают, что именно Украина должна стать 33 страной Альянса сразу после Швеции.

Сцена, на которой Зеленский выступил с речью / Скриншот из репортажа 24 Канала

"Вильнюс невероятно поддерживает Украину в эти дни. Даже люди на улице, когда узнают, что прохожий из Украины, желают нам всем услышать сегодня "да" от Евроатлантического альянса", - делится ведущая.

Андриана Кучер о том, как Литва поддерживает Украину: смотрите видео

Что говорит президент Литвы о членстве Украины в НАТО

Еще накануне саммита Гитанас Науседа сделал сильное заявление, пригрозив заблокировать решение саммита, если на нем не будут удовлетворены интересы Литвы. Скорее всего, под интересами Литвы он имел также вступление Украины в НАТО.

А уже 11 июля глава Литвы высказал свое мнение еще более четко.

Только победа Украины вернет безопасность и стабильность в Европу. Союзники должны согласовать дальнейшую военную помощь Украине до полного освобождения ее территорий. Также Украина должна полностью интегрироваться в Евроатлантическую систему безопасности и стать членом НАТО. Прошло время для повторения обещаний, настало время найти четкий план для достижения этой цели. У нас нет выбора, кроме как согласиться и послать сильный сигнал Украине, –

сказал литовский президент.