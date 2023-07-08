Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Юрий Подорожный. Он убежден, что Украина и Литва будут до последнего бороться за то, чтобы Соединенные Штаты поддержали наше членство в Альянсе.

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Как Украина борется за членство в НАТО

Казалось бы, ключевые страны уже заявили, что Украина не получит приглашение на этом саммите. Против этого выступают Германия и Соединенные Штаты, хотя Франция и Великобритания готовы поддержать нашу страну.

Но Владимир Зеленский в преддверии саммита едет в турне по странам НАТО. Благодаря этим визитам Украина добыла в борьбе голоса Турции и Болгарии в поддержку своего членства в Альянсе.

Важно! По состоянию на 8 июля 23 из 31 страны Альянса уже поддержали в той или иной форме приглашения Украины в НАТО.

Публичным началом этой борьбы можно считать заявление Зеленского о том, что без действенных решений по Украине его на Вильнюсском саммите не будет.

"Это было проявлением дипломатического давления на наших партнеров. Только представьте себе, как бы выглядел Вильнюсский саммит при отсутствии Украины. Представьте, как радостно восприняли бы эту информацию в России и близких ей странах!" – подчеркнул Подорожный.

Впрочем, политтехнолог уверен, что президент Украины поедет в Вильнюс и будет до последнего пытаться переломить позицию Джозефа Байдена.

Как может повлиять на саммит позиция Литвы

О том, что дискуссии в Вильнюсе будут действительно острыми, указывает также позиция президента Литвы Гитанаса Науседы. 7 ноября он публично заявил, что Литва как участница Альянса оставляет за собой право ветировать итоговую резолюцию, если она не будет отвечать его интересам.

Следует напомнить, что Науседа посещал Украину еще в январе. Именно с его визита, по мнению Подорожного, началось обсуждение возможного принятия Украины в Альянс. И всего за полгода у Украины уже есть поддержка 23 стран-членов. Это действительно колоссальная работа, за которую невозможно не поблагодарить хозяйку саммита.

Если Литва пойдет на ветирование резолюции, это будет настоящая внутринатовская революция! Ведь оставить саммит без общего документа страны-члены просто не могут. Он будет совершенно бессмыслен, если на нем союзники не придут к консенсусу,

– убежден политтехнолог.

Юрий Подорожный о ситуации накануне саммита НАТО: смотрите видео

Что пройдет на саммите НАТО в Вильнюсе