Об этом во время пресс-конференции в Словакии рассказал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что в настоящее время украинская сторона работает над тем, чтобы улучшить результаты саммита, передаёт 24 Канал.
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Зеленский высказался по поводу ожиданий от саммита
Президент Украины отметил, что в настоящее время власти еще работают над результатом, который наше государство должно получить по итогам встречи стран-членов Альянса в Вильнюсе. Он подчеркнул, что это делать сейчас непросто.
Это очень сложная и сложная работа. Но в любом случае мы еще работаем. Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе,
– заметил глава государства.
Кроме того, он заверил, что, несмотря на любое решение саммита, Украина будет продолжать бороться за свое евроатлантическое будущее. Он также подчеркнул, что сила Альянса сейчас состоит в том, что он может максимально мотивировать и поддерживать украинцев, борющихся на поле боя.
В заключение украинский глава отметил, что нашему государству нужен результат этой встречи стран-членов НАТО.
Украину поддерживают во вступлении в НАТО
- Премьер-министр Болгарии и Президент Украины подписали 6 июля декларацию о поддержке вступления нашей страны в НАТО. Таким образом, вступление нашей страны в Альянс уже поддержали 22 страны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО на саммите планирует принять пакет помощи для Украины. По его словам, он будет состоять из трех частей.
- Кроме того, в мире пройдут акции поддержки членства нашей страны в НАТО. Эти акции пройдут под лозунгом "Украина – 33 член НАТО".
- До этого канцлер Германии Олаф Шольц называл главное условие, которое понадобится Украине для вступления в НАТО. По его словам, это произойдет после окончания войны России против нашей страны.