Об этом во время пресс-конференции в Словакии рассказал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что в настоящее время украинская сторона работает над тем, чтобы улучшить результаты саммита, передаёт 24 Канал.

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Зеленский высказался по поводу ожиданий от саммита

Президент Украины отметил, что в настоящее время власти еще работают над результатом, который наше государство должно получить по итогам встречи стран-членов Альянса в Вильнюсе. Он подчеркнул, что это делать сейчас непросто.

Это очень сложная и сложная работа. Но в любом случае мы еще работаем. Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе,

– заметил глава государства.

Кроме того, он заверил, что, несмотря на любое решение саммита, Украина будет продолжать бороться за свое евроатлантическое будущее. Он также подчеркнул, что сила Альянса сейчас состоит в том, что он может максимально мотивировать и поддерживать украинцев, борющихся на поле боя.

В заключение украинский глава отметил, что нашему государству нужен результат этой встречи стран-членов НАТО.

Украину поддерживают во вступлении в НАТО