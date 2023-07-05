Соответствующее решение было принято 4 июля. Отметили, что Украина может рассчитывать на поддержку Болгарии в стремлении присоединиться к Альянсу.

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Болгария "за" членство Украины в НАТО

Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации, подготовленный группой партий коалиции, выражающий поддержку вступления Украины в НАТО. Однако после завершения войны, когда на территории нашего государства наступит мир.

Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.

Это знак для Украины, что однажды, когда, как мы надеемся, вскоре воцарится мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в своем стремлении присоединиться к НАТО и вместе обеспечить нашу безопасность,

– сказал соавтор документа Христо Иванов.

Екатерина Захариева из ГЭРБ-СДС отметила, что Болгария должна поддерживать политику расширения НАТО, не беспокоясь о том, что Альянс разозлит третьи страны.

То, что некоторые наши партнеры по НАТО воздержались от того, чтобы разозлить Россию – с 2008 года была принята первая декларация по Украине и Грузии – напомню – дошло до того, что Украина подверглась грубому нападению со стороны России,

– подчеркнула политик.

Даниэль Лорер из партии PP-DB подчеркнул, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Это основа интересов Болгарии.

Тем временем в "Возрождении" не поддержали декларацию. По их мнению, это будто бы может привести к усложнению дипломатических отношений.

Это рискует еще больше усугубить и без того крайне ухудшенные отношения с Россией. Не знаю – может быть, это ваша цель. Возможно, вы хотите, чтобы мы разорвали дипломатические отношения с Россией,

– заявил Ангел Георгиев.

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О чем идет речь в декларации

Согласно декларации, прямым путем восстановления мира в Украине, Черноморском регионе и Европе является немедленный выход России за международно признанные границы всех суверенных государств, которых это касается. Болгария поддерживает принятие конкретных параметров и временных рамок вступления Украины в НАТО.

Кроме того, в декларации также содержится призыв продолжать оказывать нашему государству военную и военно-техническую помощь. Также поддерживается украинская формула мира.

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