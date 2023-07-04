Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью. Зеленский отметил, что Байден принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

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"Этот сигнал действительно очень важен"

Владимир Зеленский призвал президента США пригласить Украину в НАТО уже сейчас.

Он (Байден – 24 Канал) поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас было бы огромной мотивацией для украинских солдат,

– подчеркнул украинский лидер.

Добавил, что очень важно чувствовать, что Украина действительно будет находится рядом с союзниками в будущем. В то же время, президент понимает, что наше государство не станет членом НАТО, пока не закончится война.

Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена,

– подчеркнул Зеленский.

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"Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Кулеба подчеркнул, что это единственный способ закрыть дверь для российской агрессии.