Відповідне рішення ухвалили 4 липня. Наголосили, що Україна може розраховувати на підтримку Болгарії в прагненні приєднатися до Альянсу.

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Болгарія "за" членство України в НАТО

Комітет із питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації, підготовлений групою партій коаліції, що висловлює підтримку вступу України до НАТО. Однак, після завершення війни, коли на території нашої держави настане мир.

Також документ закликає до продовження військово-технічної підтримки України.

Це знак для України, що одного дня, коли, як ми сподіваємося, незабаром запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у своєму прагненні приєднатися до НАТО та разом гарантувати нашу безпеку,

— сказав співавтор документа Христо Іванов.

Катерина Захарієва з ГЕРБ-СДС зазначила, що Болгарія повинна підтримувати політику розширення НАТО, не турбуючись про те, що Альянс розлютить треті країни.

Те, що деякі наші партнери по НАТО утрималися від того, щоб розлютити Росію – з 2008 року була прийнята перша декларація щодо України і Грузії – нагадаю – дійшло до того, що Україна зазнала брутального нападу з боку Росії,

– наголосила політикиня.

Даніель Лорер із партії PP-DB наголосив, що безпека України — це безпека Європи. Тож це основа інтересів Болгарії.

Тим часом у "Відродженні" не підтримали декларацію. На їхню думку, це нібито може призвести до ускладнення дипломатичних відносин.

Це ризикує ще більше погіршити і без того вкрай погіршені відносини з Росією. Не знаю – можливо, це ваша мета. Можливо, ви хочете, щоб ми розірвали дипломатичні відносини з Росією,

– заявив Ангел Георгієв.

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Про що саме йдеться в декларації

Згідно з декларацією, найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є негайний вихід Росії за міжнародно визнані кордони всіх суверенних держав, яких це стосується. Болгарія підтримує прийняття конкретних параметрів і часових рамок вступу України до НАТО.

Окрім того, у декларації також міститься заклик продовжувати надавати нашій державі військову та військово-технічну допомогу. Також підтримується українська формула миру.

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