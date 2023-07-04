Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою за прикладом Фінляндії, яка вже в Альянсі, та Швеції, яка скоро може приєднатися до союзу.

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У Лондоні не назвали терміни вступу України в НАТО

"Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією", – сказав він.

Водночас Джеймс Клеверлі заявив, що не знає, коли саме Україна зможе вступити до Альянсу через повномасштабну війну з Росією. Однак він додав, що українська армія має досвід навчання за стандартами НАТО.

Британський міністр повторив свою думку, яку нещодавно висловив у рамках ініціативи Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Тоді він зазначив, що Британія "дуже підтримає" рішення, щодо спрощеної процедури вступу України в НАТО.

Клеверлі підкреслив, що реформування Збройних Сил України відбувається, попри війну, що триває. Також він навів заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який залишиться на своїй посаді до 2024 року, про те, що Україна вже виконує багато вимог плану дій щодо членства.

Що Україна очікує від саміту НАТО