Про це заявив федеральний канцлер Олаф Шольц. Подібну думку мають кілька союзників Німеччини по Альянсу.

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Шольц назвав головну умову вступу України в НАТО

За словами Шольца, Німеччина є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для нашої держави.

Попри ці застереження, говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок. Це обов'язкова умова,

– наголосив канцлер.