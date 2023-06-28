Президент України окреслив, чого він очікує від міжнародних партнерів. За словами Володимира Зеленського, наша держава чудово розуміє, що в умовах повномасштабної війни стати членом Альянсу ми не зможемо, передає 24 Канал.

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Україна потребує окреслення майбутнього

Володимир Зеленський наголосив, що якщо Альянс бачить Україну у своєму складі, то нашій державі необхідне окреслення майбутнього. Щоб нам озвучили конкретні речі, які ми і просимо, підкреслив він.

Ми не говоримо про сьогоднішнє членство (в Альянсі – 24 Каналу). Ще раз підкреслюю, ми адекватна держава, і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО. Але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати: що після війни Україна буде членом НАТО,

– зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, це справедливий сигнал, якого очікує Україна. Крім того, наша держава прагне на саміті НАТО отримати гарантії безпеки. Але не ті, які б замінили наш вступ до Альянсу. А ті, які б були актуальними для нас на той час, поки Україна не стала його членом.

Гарантії безпеки мають бути потужними

На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, глави держав стараються, щоб під час саміту НАТО ухвалили рішення, які б чітко "декларували перспективу членства України в НАТО".

Він нагадав, що кілька тижнів тому мав зустрічі у рамках Бухарестської дев'ятки, а також Веймарського трикутника. Під час останньої, Дуда дискутував з Макроном і Шольцом щодо необхідності зміцнити безпеку східного флангу НАТО.

Що необхідно зміцнити цю частину Європи та наблизити Україну до НАТО. Ба більше, забезпечити нашій державі такі гарантії безпеки, щоб Росія не мала бажання чинити "чергові акти агресії". Він наголосив, що це важливе завдання, яке також гарантує безпеку польському та литовському народам.

Президент Литви Ґітанас Науседа вкотре озвучив меседж, який він не втомлюється повторювати. За його словами, він дуже зрозумілий і звучить так: "Україна, вона буде членом НАТО. Литва підтримує членство України в НАТО".

Глава держави зазначив, що міжнародні партнери повинні зробити все для того, щоб Україна якомога швидше виграла війну, розв'язану Росією. І що нашу країну підтримуватимуть доти, доки це необхідно. І що це рішення не лише влади Литви, а й литовського народу.

В інтересах Росії вступ України до НАТО

На цьому під час свого виступу у Верховній Раді наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія мала б зараз прохати про те, щоб Україну взяли до НАТО, адже члени Альянсу "обороняються, не знищують".

За його словами, Росія зацікавлена "у безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах". Тож, вона має бути зацікавлена в тому, щоб Україна була членом НАТО.