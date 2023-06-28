Володимир Зеленський зауважив, що це честь бути українцями та здобувати славу для України. Це честь, яка зобов'язує перемогти та збудувати Україну перемоги, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський у Раді в День Конституції

Український лідер відзначив, що все у наших руках і Україна буде державою-переможницею. Президент запевнив, що свобода дає успіх.

27 років тому в цій залі Верховної Ради України була ухвалена Конституція нашої держави і я вітаю вас сьогодні із Днем Конституції України. Нашої прекрасної України, яка, попри все, зберігає свою вільну душу та керується своїм народом,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна потребує доктрини для нашої держави – ясної, не розмитої, сміливої.

Володимир Зеленський у Верховній Раді запропонував до загальнонаціонального обговорення доктрину для України. Президент озвучив 5 основних орієнтирів – це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить, як важливі: