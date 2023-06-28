Владимир Зеленский отметил, что это честь быть украинцами и славой для Украины. Это честь, обязывающая победить и построить Украину победы, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский в Раде в День Конституции

Украинский лидер отметил, что все в наших руках и Украина будет государством-победительницей. Президент заверил, что свобода приносит успех.

27 лет назад в этом зале Верховной Рады Украины была принята Конституция нашего государства, и я поздравляю вас сегодня с Днем Конституции Украины. Нашей прекрасной Украины, которая, несмотря ни на что, сохраняет свою свободную душу и руководствуется своим народом,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина нуждается в доктрине для нашего государства – ясного, не размытого, смелого.

Владимир Зеленский в Верховной Раде предложил к общенациональному обсуждению доктрину для Украины . Президент озвучил 5 основных ориентиров – это направления, которые могут быть раскрыты теми или иными отдельными пунктами, которые нация определит как важные:

философия победы;

глобальность украинской безопасности;

политика героев;

политика справедливости;

трансформация за 10 лет: новая внешняя политика, новая экономика, новые отношения между государством и обществом, развитие всех территорий, образование и наука, культура, уровень безопасности и свободы в Украине.

Президент отметил, что победа Украины – это изгнание со всей территории страны всех российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение всех пленных и депортированных, восстановление суверенитета в международно признанных границах.

Украина сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее. Очевидно, в Европейском Союзе, очевидно, в НАТО,

– заявил президент.

По его словам, Украина за время войны вместе с союзниками создала оборонные, санкционные финансовые, гуманитарные коалиции, восполняющие дефицит решимости, объективно существующей на глобальном уровне. Президент вспомнил о "Рамштайне", UNITED24, экспортных инициативах.

Обратите внимание! На выступлении Владимира Зеленского в Верховной Раде были Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Алексей Резников, секретарь СНБО Алексей Данилов, министры, представители Офиса Президента.

Что сказал Зеленский о войне, которую начала Россия

Украина никогда не согласится ни на один вариант замороженного конфликта. Ни один,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина поможет нашей формуле мира всем остальным народам мира. Украинский компонент – это то, чего не хватало Европейского Союза. После нашей победы союзники будут хотеть, чтобы наши бригады размещались на земле наших соседей. НАТО будет обеспечивать безопасность для Украины, а наши Силы обороны и безопасности для других членов Альянса.

"Чтобы это стало реальностью, нужно только одно – чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений. Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на хрупкого хозяина Кремля ", – заметил Зеленский.

Победа Украины – это гарантии безопасности и восстановления территориальной целостности для Молдовы, Грузии, новая сила для Южного Кавказа, свобода и спокойствие для Беларуси, энергия для Балто-Черноморской оси, гарантия безопасности и защита от манипуляций для всей Центральной Азии, шанс для Ближнего Востока, гарантия, что страны Африки перестанут грабить россияне.

Я предлагаю такой принцип для украинской доктрины, ее глобального компонента безопасности – не думать, что ожидать от России, а быть готовым к любому злу. Чтобы любое зло в России было всегда уверено, что оно всегда проигрывает Украине,

– заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что "никогда снова" – это ключевой принцип украинской доктрины в отношении России. Сильнейший внутренний гарант действенности такого принципа – наши герои.

Кроме того, президент Украины пояснил, что: