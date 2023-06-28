Президент Украины наметил, чего он ожидает от международных партнеров. По словам Владимира Зеленского, наше государство прекрасно понимает, что в условиях полномасштабной войны стать членом Альянса мы не сможем, передает 24 Канал.

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Украина нуждается в определении будущего

Владимир Зеленский подчеркнул, что если Альянс видит Украину в своем составе, то нашему государству необходим определение будущего. Чтобы нам озвучили конкретные вещи, которые мы просим, подчеркнул он.

Мы не говорим о сегодняшнем членстве (в Альянсе – 24 Канала). Еще раз подчеркиваю, что мы адекватное государство, и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО. Но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить: что после войны Украина будет членом НАТО,

– отметил он.

По словам Владимира Зеленского, это справедливый сигнал, ожидаемый Украиной. Кроме того, наше государство стремится на саммите НАТО получить гарантии безопасности. Но не те, которые заменили бы наше вступление в Альянс. А те, которые были бы актуальны для нас в то время, пока Украина не стала его членом.

Гарантии безопасности должны быть мощными

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, главы государств стараются, чтобы во время саммита НАТО приняли решения, которые бы четко "декларировали перспективу членства Украины в НАТО"

Он напомнил, что несколько недель назад у него были встречи в рамках Бухарестской девятки, а также Веймарского треугольника. Во время последней, Дуда дискутировал с Макроном и Шольцом о необходимости укрепить безопасность восточного фланга НАТО.

Что необходимо укрепить эту часть Европы и приблизить Украину к НАТО. Более того, обеспечить нашему государству такие гарантии безопасности, чтобы Россия не имела желания совершать "очередные акты агрессии". Он подчеркнул, что это важная задача, которая также обеспечивает безопасность польскому и литовскому народам.

Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз озвучил месседж, который он не устает повторять. По его словам, он очень ясен и звучит так: "Украина, она будет членом НАТО. Литва поддерживает членство Украины в НАТО".

Глава государства отметил, что международные партнеры должны сделать все для того, чтобы Украина как можно скорее выиграла войну, развязанную Россией. И что нашу страну будут поддерживать, пока это необходимо. И это решение не только власти Литвы, но и литовского народа.

В интересах России вступление Украины в НАТО

На этом во время своего выступления в Верховной Раде сделал акцент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия должна сейчас просить о том, чтобы Украину взяли в НАТО, ведь члены Североатлантического союза "обороняются, не уничтожают".

По его словам, Россия заинтересована "в безопасности на своих международно признанных границах". Поэтому она должна быть заинтересована в том, чтобы Украина была членом НАТО.