Приблизилась ли Украина к Евросоюзу, какие препятствия преодолевает на пути евроинтеграции и готов ли ЕС к новой волне расширения – читайте в материале корреспондента 24 Канала из Брюсселя.

Важно "Они на правильном пути": Еврокомиссия представила устную оценку реформ в Украине

Приблизилась ли Украина к Евросоюзу

Устная оценка Еврокомиссии показала, что Украина действительно работает над имплементацией необходимых реформ, чтобы начать переговоры о вступлении. В частности, 2 из 7 рекомендаций Киев уже выполнил и делает прогресс и по другим рекомендациям.

Вчера, 22 июня, во время презентации промежуточного отчета по Украине еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил реформацию ключевых органов судебной власти и принятие закона в сфере медиа. Однако Киеву рекомендуют и дальше бороться с коррупцией, отмыванием денег, деолигархизацией и работать над вопросом национальных меньшинств.

Аналитик Центра европейской политики Аманда Пол считает, что Украина уже преодолела большой путь с момента получения статуса страны-кандидата. Однако реформация дается нелегко, в частности, из-за войны.

"Они прошли долгий путь с точки зрения выполнения семи рекомендаций, которые были определены Еврокомиссией. Я имею в виду, например, судебную реформу, закон об олигархизации и закон о меньшинствах. Итак, во многих сферах достигнут значительный прогресс, но есть еще шаги, которые есть необходимо сделать. И у них еще есть время, чтобы это сделать", – рассказала Аманда Пол в комментарии 24 Каналу.

Депутат Европарламента от группы ЕНП Дэвид Макалистер отметил, что прошлогодние усилия украинского правительства по быстрому внедрению реформ, особенно в условиях войны, поразили.

Храбрые женщины и мужчины Украины заслуживают реальных перспектив. Европейский парламент настаивает на реализации дорожной карты, которая показывает Украине путь к скорейшему вступлению в Единый европейский рынок,

– прокомментировал путь к реформам евродепутат.

Через год кандидатства Украина начала интеграцию во внутренний рынок ЕС и отраслевую интеграцию. В апреле Совет ЕС дал "зеленый свет" присоединению Украины к свободному роумингу в ЕС. По словам главы миссии Украины при ЕС Всеволода Ченцова, именно роуминговый сектор станет "пилотным" по распространению на Украину режима внутреннего рынка.

"В будущем мы сможем использовать наш позитивный опыт сотрудничества в сфере роуминга как юридическую модель для распространения режима внутреннего рынка ЕС на другие ключевые сектора украинской экономики – таможню, промышленность, аграрный сектор, энергетику, транспорт, финансовую сферу и т.д.", – рассказал 24 Каналу посол Украины при ЕС.

Почему процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым

В Евросоюзе уже есть политический консенсус, что Украина должна стать членом европейской семьи. На фоне полномасштабной войны уровень поддержки идеи беспрецедентно вырос. Наибольшие изменения в отношениях между ЕС и Украиной произошли после 24 февраля 2022 года. Так считает заместитель председателя Комитета иностранных дел в Европарламенте Урмас Паэт.

"До сих пор в ЕС все еще существовало очень много наивных подходов к России. После начала вторжения многие политики изменили свое мнение о России и начали полностью поддерживать Украину", – рассказал эстонский евродепутат от группы Renew Europe Урмас Паэт.

Молдова и Украина в короткие сроки, а именно через 4 месяца после подачи заявки на вступление в ЕС, получили статус государств-кандидатов. Евродепутат группы ЕНП Дэвид Макалистер считает, что это политический знак для обеих стран.

"Это был исторический момент и четкий политический сигнал. Обе страны безвозвратно выбрали европейский путь и имеют безоговорочную европейскую перспективу", – пояснил глава Комитета иностранных дел Европарламента.

За день до годовщины пребывания Украины в статусе государства-кандидата Еврокомиссия представила нам промежуточную оценку. Вместе с борьбой за независимость Киев должен выполнять необходимые реформы для начала переговоров по вступлению. В Киеве верят, что переговоры могут начаться в конце 2023 года. Действительно, после получения годового отчета об успехах в процессе реформ в октябре этого года государства-члены ЕС будут принимать следующие шаги в отношении членства Украины и Молдовы. В частности, при выполнении необходимых рекомендаций в декабре лидеры Евросоюза могут начать переговоры о вступлении.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС на условиях анонимности рассказало нам, что Киеву еще стоит пройти немалый путь, прежде чем в Брюсселе примут окончательное решение о переходе к следующим этапам приближения к Европейскому союзу.

Я думаю, что есть общее понимание того, что окончательные решения по этому поводу могут быть приняты не ранее осени,

– сказал он.

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам в Европарламенте Урмас Паэт рассказал, что на пленарном заседании на прошлой неделе в Страсбурге евродепутаты призвали НАТО пригласить Украину присоединиться к альянсу. Европарламентарии также выразили надежду на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году.

В комментарии 24 Каналу глава комитета иностранных дел в Европарламенте Дэвид Макалистер отметил, что Европарламент призывает начать переговоры о вступлении до того, как ЕС станет более погруженным в себя из-за приближающихся европейских выборов и подготовки к избранию новой Комиссии в 2024 году. Однако это будет зависеть от результатов годовой оценки Еврокомиссии.

Интересно Устная оценка от Еврокомиссии: Урсула фон дер Ляйен рассказала о первых успехах Украины в реформах

Аналитик Центра европейской политики Аманда Пол считает, что ЕС имеет большой импульс, чтобы сделать следующий шаг – начать переговоры о вступлении.

"В этом вопросе достаточно большое единство, чего не было до полномасштабной войны. То есть в Евросоюзе не было общей позиции относительно возможного членства Украины", – сказала эксперт.

Если переговоры о вступлении начать реально, сам процесс вступления не сможет быть быстрым и к этому нужно готовиться. Во время предоставления устной оценки еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что получение членства занимает достаточно много времени, поскольку это требует референдума, парламентской ратификации и заключения договора.

В то же время Евродепутат от группы Renew Europe Урмас Паэт считает, что во время евроинтеграции психологический вызов станет одним из самых сложных моментов для Украины. Он призывает украинский народ и правительство оставаться реалистами в отношении временных рамок вступления.

Я родом из Эстонии с населением 1,3 миллиона человек. Нам понадобились годы упорного труда, чтобы присоединиться к ЕС и НАТО. С такой большой страной, как Украина, даже при этих сложных и беспрецедентных обстоятельствах, членство не произойдет за одну ночь. В этом смысле для лидеров ЕС и Украины очень важно давать четкие и реалистичные сигналы общественности, чтобы люди не устали и не разочаровались во время процесса. В то же время очень важно использовать этот импульс для того, чтобы все произошло как можно скорее,

– объяснил европарламентарий.

Реформы нужны не только Украине

Вопрос расширения ЕС действительно занял ключевую позицию в повестке дня в Брюсселе. Однако, кроме стран-кандидатов, "домашнее задание" должен выполнить и сам Евросоюз. В настоящее время 27 государств являются членами Европейского союза и общие решения принимать становится все сложнее. Поэтому страны Западной Европы призывают провести необходимые институциональные реформы для вступления новых государств. В частности, это касается перехода от единогласного голосования к голосованию квалифицированным большинством в общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Эту идею уже поддержали Франция, Германия, Бельгия и другие страны.

Как пишет Politico, если Украина станет членом ЕС завтра, то Киев получит собственного еврокомиссара, 52 – 59 мест в Европарламенте и 9% голосов в Совете ЕС. Однако в случае отсутствия реформ и присоединения Украины Европарламенту придется отменить предел в 751 европарламентария. В противном случае некоторым странам придется отказываться от своих мест в ЕП, чтобы к законодательному процессу смог присоединиться Киев. Не менее важно то, что без реформации и так нелегкий процесс принятия решения может стать еще более громоздким.

Аналитик Центра европейской политики Аманда Пол рассказала 24 Каналу, что новая волна расширения будет комплексной. Присоединиться к ЕС хотят Украина, Молдова, Западные Балканы и потенциально Грузия, поэтому Евросоюз уже должен начать разговоры о реформировании. Однако не все страны поддерживают эту идею.

Есть определенное сопротивление внутри ЕС, потому что, знаете ли, это достаточно чувствительные вопросы, я имею в виду, что когда речь идет о переходе от единогласного голосования к голосованию квалифицированным большинством. Есть некоторые опасения со стороны некоторых стран-членов, что вещи, которые важны для них, будут просто отодвинуты на второй план, если они не будут иметь права вето,

– рассказала эксперт.

По словам аналитика, ни одна страна в ЕС не хочет терять деньги, поэтому дискуссии по реформированию будут тяжелыми. Руководитель делегации в Комитете парламентской ассоциации Украина – ЕС в Европарламенте Витольд Ващиковский добавил в комментарии 24 Каналу, что не все страны одобряют фундаментальные изменения, в том числе Польша.

"Таким образом мы поставим под угрозу наши национальные интересы в угоду интересам некоторых стран, которые не принимают нашу чувствительность в этой сфере. Это, конечно, несправедливо, потому что и Германия, и Франция пытаются использовать российскую агрессию против Украины, чтобы реализовать свою собственную повестку дня в сфере безопасности и создать гегемонию в Европе. Они делают это за счет некоторых стран, таких как Польша", – сказал европарламентарий.

К теме В выигрыше все: почему странам ЕС выгодно инвестировать в Украину во время войны

Очевидно, что при отсутствии политического консенсуса по реформации блока этот процесс будет затяжным и довольно сложным. Эксперт по международной торговле Светлана Таран считает, что сначала необходимо начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, а затем начинать реформирование блока. Действительно, чтобы переговоры о вступлении Украины начались, каждое государство-член должно отдать за это свой голос. В случае создания условия реформирования ЕС перед расширением начать переговоры о вступлении может быть сложнее.

Нужно осторожный подход, сначала открыть переговоры. Конечно, для нас было бы лучше, если бы ЕС начал это делать как можно быстрее после выборов. И главное, чтобы Украину также приобщали к разработке новой внутренней политики ЕС с учетом интересов как Украины, так и других 27 государств-членов. Здесь нужно будет искать какие-то компромиссные решения,

– говорит Светлана Таран.

Другой сферой, где ЕС и Украина могут столкнуться с проблемами, является Совместная аграрная политика Евросоюза. Как мы писали ранее, это одна из самых главных сфер деятельности ЕС, на которую выделяется 40% европейского бюджета. По данным Politico, в случае немедленного вступления Украины в ЕС, Киев получил бы наибольшую долю денег от Совместной аграрной политики в размере 386 миллиардов евро, которая вознаграждает страны в соответствии с их сельскохозяйственной площадью. Блокировка импорта украинского зерна соседними государствами лишь подсветила необходимость реформ в случае присоединения крупнейшей по площади страны в Европе и мировой житницы.

Польский депутат Европарламента Витольд Ващиковский отметил, что Евросоюз может ввести квоты для европейских фермеров и дать время другим сельским хозяйствам ЕС приспособиться к конкуренции с Украиной. Кроме того, он считает, что после вступления Украина может не иметь определенное время доступа к разным секторам экономики. Это потребуется, чтобы ЕС без реформ приспособился к наличию новых членов.

Директор Института европейской политики открытого общества Хизер Граббе рассказала 24 Каналу, что реформирование Совместной аграрной политики ЕС является действительно важным этапом подготовки для вступления Украины.

Опасность заключается в том, что те фермеры, кто сейчас больше выиграет от Совместной аграрной политики, в том числе в Польше и Франции, по сути будут пытаться удержать украинских фермеров от рынка.

– объяснила эксперт.

Однако, по словам Граббе, реформирование САП было бы выгодно и самой Украине, поскольку сейчас ЕС предпочитает индустриализированное, механизированное и централизованное земледелие, которое на самом деле не является главным преимуществом украинского аграрного сектора.

Со своей стороны, Киев понимает, что на пути к членству есть много вызовов. Однако необходимые реформы самого Евросоюза могут произойти при наличии желания.

"Мы осознаем, что в контексте переговорного процесса по членству будет много вызовов, как относительно реформирования в условиях войны и необходимости восстановления страны, так и в контексте возможной "перестройки" самого ЕС, в условиях новой волны расширения (как пример, внесение изменений в процесс принятия решений, пересмотр отдельных политик). Но, как говорится, было бы желание, а возможность найдется", –подчеркнул Всеволод Ченцов.

Очевидно, что фундаментальные изменения ожидают не только Украину, но и Европейский союз. Самая большая волна расширения происходила в 2004 году, когда в европейский блок вошли государства Центральной и Восточной Европы. Теперь, через 20 лет, 27 государств-членов должны решить, готовы ли они к переменам, чтобы клуб европейских семей увеличился.