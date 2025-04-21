Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Эксперты Института изучения войны отмечают: порой сложно сказать, когда именно были продвижения – до или после перемирия.

Смотрите также Несмотря на "пасхальное перемирие": на фронте – десятки боестолкновений, враг давит возле Покровска

Карты ISW за 20 апреля

Украинские и российские источники обвинили друг друга в нарушении "пасхального перемирия" на Харьковском направлении вечером 19 и 20 апреля. Россияне обстреливают Харьковскую область и действуют возле Волчанска. А еще накапливают силы на Харьковском направлении.

Российские войска нарушили перемирие, атаковав 20 апреля на восток от Боровой возле Надежды.

Министерство обороны государства-агрессора 20 апреля заявило о захвате Новомихайловки до начала "пасхального перемирия".

В Генштабе ВСУ заявили: россияне нарушили перемирие, атаковав 20 апреля на северо-восток от Лимана возле Мирного. Также оккупанты используют перемирие для перегруппировки, переброски пехоты на передовые позиции и попыток зачистить переправы через реку Жеребец.

Карты ISW за 20 апреля

Украинские и российские источники обвиняли друг друга в нарушении "пасхального перемирия" на Северском направлении вечером 19 и 20 апреля.

Украинские и российские источники обвиняют друг друга в нарушении "пасхального перемирия" на Часовоярском направлении вечером 19 и 20 апреля. В сводке Генерального штаба Украины от 20 апреля в 16:00 отмечается, что российские войска нарушили перемирие, атаковав вблизи Часового Яра и к югу от него в направлении Белой Горы и Ступочек.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля перед началом "пасхального перемирия", указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восток от Щербиновки (к западу от Торецка). В сводке Генерального штаба Украины от 20 апреля в 16:00 указано, что российские войска нарушили перемирие, атаковав вблизи Торецка, к востоку от Торецка у Дружбы и на юго-запад от Торецка у Сухой Балки.

Похожая ситуация была и на Покровском направлении.

Россияне заявили, что захватили Шевченко. Константин Машовец и Юрий Бутусов заявили, что украинские войска удерживают позиции в Шевченко к югу от Покровска, и что российские войска в населенном пункте отсутствуют.

Украинские и российские источники обвинили друг друга в нарушении "пасхального перемирия" на Новопавловском направлении вечером 19 и 20 апреля.

В сводке Генерального штаба Украины от 20 апреля в 16:00 отмечалось, что российские войска нарушили перемирие, атаковав к западу от Курахово у Андреевки и на юго-запад от Курахово у Разлива Украинский источник заявил, что российские войска безуспешно атаковали у Разлива в 19:00 19 апреля, очевидно, нарушая "пасхальное перемирие".

Украинские и российские источники обвинили друг друга в нарушении "пасхального перемирия" на западе Запорожской области вечером 19 и 20 апреля.

На Запорожском и Херсонском направлениях стороны также обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Какова ситуация в Курской и Белгородской областях

Согласно геолокационных кадров, россияне недавно продвинулись в приграничных районах Курской области. Если конкретнее – на восток от Олешни (на юго-запад от Суджи). Это произошло накануне "пасхального перемирия". Впрочем, в российском генштабе уже заявили, якобы захватили Алешню. Заявление Герасимова раскритиковали "военкоры".

Также "военкоры" утверждают, что ВСУ нарушили "пасхальное перемирие" и атаковали на Белгородщине. А некоторые Z-блогеры вообще запутались: кто-то из них говорит о движениях Сил обороны на Сумщине, кто-то опровергает это.