Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Експерти Інституту вивчення війни відзначають: часом складно сказати, коли саме були просування – до чи після перемир'я.

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Карти ISW за 20 квітня

Українські та російські джерела звинуватили одне одного у порушенні "великоднього перемир'я" на Харківському напрямку ввечері 19 та 20 квітня. Росіяни обстрілюють Харківщину та діють біля Вовчанська. А ще накопичують сили на Харківському напрямку.

Російські війська порушили перемир'я, атакувавши 20 квітня на схід від Борової біля Надії.

Міністерство оборони держави-агресора 20 квітня заявило про захоплення Новомихайлівки до початку "великоднього перемир'я".

У Генштабі ЗСУ заявили: росіяни порушили перемир'я, атакувавши 20 квітня на північний схід від Лиману біля Мирного. Також окупанти використовують перемир'я для перегрупування, перекидання піхоти на передові позиції та спроб зачистити переправи через річку Жеребець.

Карти ISW за 20 квітня

Українські та російські джерела звинувачували одне одного в порушенні "великоднього перемир'я" на Сіверському напрямку ввечері 19 та 20 квітня.

Українські та російські джерела звинувачують одне одного у порушенні "великоднього перемир'я" на Часовоярському напрямку ввечері 19 та 20 квітня. У зведенні Генерального штабу України від 20 квітня о 16:00 зазначається, що російські війська порушили перемир'я, атакувавши поблизу Часового Яру та на південь від нього в напрямку Білої Гори та Ступочок.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня перед початком "великоднього перемир'я", вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Щербинівки (на захід від Торецька). У зведенні Генерального штабу України від 20 квітня о 16:00 зазначено, що російські війська порушили перемир'я, атакувавши поблизу Торецька, на схід від Торецька біля Дружби та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

Схожа ситуація була і на Покровському напрямку.

Росіяни заявили, що захопили Шевченко. Костянтин Машовець та Юрій Бутусов заявили, що українські війська утримують позиції в Шевченко на південь від Покровська, і що російські війська в населеному пункті відсутні.

Українські та російські джерела звинуватили одне одного у порушенні "великоднього перемир'я" на Новопавлівському напрямку ввечері 19 та 20 квітня.

У зведенні Генерального штабу України від 20 квітня о 16:00 зазначалося, що російські війська порушили перемир'я, атакувавши на захід від Курахового біля Андріївки та на південний захід від Курахового біля Розлива Українське джерело заявило, що російські війська безуспішно атакували біля Розлива о 19:00 19 квітня, очевидно, порушуючи "великоднє перемир'я".

Українські та російські джерела звинуватили одне одного у порушенні "великоднього перемир'я" на заході Запорізької області ввечері 19 та 20 квітня.

На Запорізькому та Херсонському напрямках сторони також обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир'я.

Яка ситуація в Курській і Бєлгородській областях

Відповідно до геолокаційних кадрів, росіяни нещодавно просунулися у прикордонних районах Курської області. Якщо конкретніше – на схід від Олешні (на південний захід від Суджі). Це сталося напередодні "великоднього перемир'я". Втім, в російському генштабі вже заявили, нібито захопили Олешню. Заяву Герасимова розкритикували "воєнкори".

Також "воєнкори" твердять, що ЗСУ порушили "великоднє перемир'я" й атакували на Бєлгородщині. А деякі Z-блогери узагалі заплуталися: хтось із них говорить про рухи Сил оборони на Сумщині, хтось спростовує це.