Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы 13 бригады НГУ "Хартия" в комментарии Суспильному.

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Для чего России было нужно "пасхальное перемирие"

Военные бригады сообщили, что сейчас есть высокая вероятность, что Россия накопит силы, чтобы возобновить активные наступления. Накопление сил и перегруппировка могло бы позволить оккупантам проводить серьезные штурмы. Так в бригаде прокомментировали в нынешнюю ситуацию на Харьковском направлении.

Враг не применяет артиллерию, однако широко использует БпЛА-системы для нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины,

– отметили военные.

Украина взамен проводит только оборонительную операцию. ВСУ не атакуют сегодня на фронте, реагируют на наступления и штурмовые действия противника.

Наши военные ведут исключительно зеркальный огонь,

– прокомментировали в "Хартии".

К слову, на Торецком направлении российские военные убили украинских защитников, которые попали в их засаду. Это событие стало одним из проявлений нежелания России идти на перемирие и завершать войну. Враги 20 апреля также активно атаковали на Покровском, Северском и Курском направлениях, параллельно обстреливая территорию Украины.