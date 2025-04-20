Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ. Там рассказали о текущей ситуации вдоль всей линии соприкосновения.

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Какова ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники отбили 1 атаку врага в районе Голубовки.

На Лиманском направлении остановили 11 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении, одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении противник совершил 2 наступательные действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении отбили 4 попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты 8 раз штурмовали позиции вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны отбили 7 штурмов, 2 боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 36 наступательных действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Продолжаются 4 боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожено пушку, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля,

– говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 5 атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении россияне 4 раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков.

На других направлениях существенных изменений не произошло.