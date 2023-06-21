США и Великобритания объявили о выделении нескольких миллиардов долларов для Украины. Подробнее о первых итогах Конференции по восстановлению Украины рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Страны ЕС должны инвестировать в Украину, чтобы она победила в войне

Во время Конференции в Лондоне проходит ряд мероприятий, задача которых объединить международное сообщество для усиления экономической поддержки Украины. Ведь из-за российских атак масштаб разрушений и ущерба в Украине продолжает расти.

Акцент на этот раз делается именно на привлечении частного сектора и повышении доверия инвесторов. Партнеры рассматривают предоставление экстренной помощи для немедленных нужд Украины, а также обсудят долгосрочные программы.

Цель конференции – продемонстрировать неизменность широкой поддержки и помочь Украине в восстановлении страны по принципу "build back better", то есть отстроить лучше, чем было.

Например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления заявила, что страны-члены ЕС должны инвестировать в Украину, чтобы она победила в войне против России и стала частью европейской семьи. Мол, такие инвестиции – это уже практически инвестиции в ЕС.

Украинская делегация сегодня представляет наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций, шаги по снижению рисков для инвесторов, а также предоставит обновленную информацию о прогрессе в выполнении национального Плана восстановления и развития, который презентовали год назад в Швейцарии.

Известно, что двухдневная конференция должна собрать около 1000 чиновников из 60 стран, представителей 33 международных организаций, 400 бизнесов и еще 130 общественных организаций.

Целью украинской стороны является мобилизация как можно большей международной поддержки для быстрой и долгосрочной помощи в восстановлении страны.

В этом году конференция отличается от прошлогодней тем, что в Лондоне говорили о налаживании механизмов, благодаря которым помощь будет поступать вовремя и ритмично. В прошлом году в Лугано речь шла о тех проектах, которые мы хотели бы воплотить.

Украина посылает мощный сигнал инвесторам

Только на 2023 год Всемирный банк оценил потребности Украины по программе быстрого обновления в 14 миллиардов долларов. В то же время потребности на восстановление составляют 411 миллиардов долларов без учета потерь на оккупированных территориях Украины.

Известно, что Евросоюз уже анонсировал помощь Украине в размере 50 миллиардов евро финансовой помощи на следующие 4 года. Планируется создать отдельный механизм под названием Ukraine Facility по привлечению средств через гранты и кредиты, инвестиции, а также техническую помощь.

Он будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности государства, восстановлению, а также модернизации при внедрении ключевых реформ на пути вступления в ЕС.

Но эта помощь четко связана с проведением в Украине необходимых реформ. Эти реформы – это фактически и выполнение рекомендаций к переговорам по вступлению в ЕС.

Еврокомиссия похвалила Украину

В этом отношении Урсула фон дер Ляйен заявила, что для того, чтобы ответить на усилия Украины в реформировании, Еврокомиссия в ближайшее время даст новую устную оценку прогрессу в выполнении "кандидатских" рекомендаций.

По ее словам, Украина продолжает реформирование, несмотря на полномасштабное вторжение России. В частности, президент Еврокомиссии уже отметила, что Украина достигла определенного успеха в судебной, антикоррупционной реформах, новых законах о медиа и нацменьшинствах.

Она добавила, что Украина посылает мощный сигнал инвесторам, а частный сектор играет немаловажную роль в восстановлении страны. Но работы еще очень много.

В то же время президент Зеленский заверил, что Украина на деле принадлежит к пространству безопасности НАТО и защищает свободу Альянса. Страна также разделяет и ценностное пространство Евросоюза.

Выступая на конференции, он отметил, что Украине уже удалось сделать Европейский союз таким единым, каким он никогда еще не был. Речь идет о действительно ценностном единении, выраженном во многих политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях.

Прагматические результаты конференции

Впрочем, кроме риторики, уже есть сугубо прагматические результаты конференции. В частности, кроме объявления ЕС о выделении 50 миллиардов евро, Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Кроме того, Сунак анонсировал запуск нового британско-украинского технологического хаба для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое.

Также Британия запускает Украинский бизнес-компакт – это, по сути, платформа для бизнеса, что сможет привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина.

В этом контексте Великобритания сделала огромный шаг вперед, чтобы инвестиции в Украину стали реальностью. Дело в том, что не все готовы вкладываться в страну, находящуюся в состоянии войны.

Риши Сунак объявил о создании новой системы страхования военных рисков, направленной на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

США присоединились к помощи Украины

Кроме того, США выделят дополнительные 1,3 миллиарда долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения.

Большинство средств будут направлены на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру, включая железнодорожные линии, порты и пограничные переходы.

Кроме того, закладываются деньги, чтобы оцифровать таможенные системы Украины, что позволит повысить скорость и сократить коррупцию. Согласно заявлению Госдепартамента США, благодаря новому пакету общий объем финансирования США для Украины составит около 64 миллиардов долларов.

Как Украине получить замороженные российские активы

Однако есть еще один вопрос, который должен стать главным источником денег для восстановления Украины от последствий войны. Это конфискация замороженных российских активов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовит механизм конфискации замороженных Западом российских активов на сумму до 500 миллиардов долларов.

Также он добавил, что определенные сдвиги в этом вопросе уже есть, ведь накануне на встрече Совета Европы было принято решение установить реестр ущерба и разрушений, причиненных российской агрессией в Украине.

Шмыгаль заверил, что, конечно, есть опасения наших партнеров в отношении конфискации российских активов, но Украина предлагает создать универсальную систему, при которой международно признанный агрессор и организатор войны расплачивается за свои преступления. Это будет тот механизм, который можно будет задействовать не только в отношении России.

ЕС не может полностью конфисковать замороженные российские активы

Впрочем, как пишет Bloomberg, рабочая группа Европейского союза пришла к выводу, что ЕС не может законно полностью конфисковать замороженные активы.

В проекте доклада говорится, что ЕС рассматривает два варианта, как он мог бы использовать более 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину.

Многие средства находятся в расчетном центре Euroclear, где к первому кварталу этого года они принесли прибыль около 750 миллионов евро.

Однако члены рабочей группы ЕС не видят "надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС".

К тому же вроде бы крупные банки, где и хранятся российские деньги, боятся мести со стороны Москвы.

Однако есть сценарий, по которому ЕС мог бы передавать Украине процентные поступления от российских активов. Но Европейский центральный банк предупредил, что подобные действия могут привести к снижению стоимости самого евро.

С другой стороны, члены рабочей группы ЕС предлагают еще один вариант – все фирмы с российскими активами смогут инвестировать свою прибыль в ЕС, но будут обязаны перевести значительную сумму на восстановление Украины. Поэтому этот вопрос все еще остается дискуссионным.