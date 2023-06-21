США та Британія оголосили про виділення кількох мільярдів доларів для України. Докладніше про перші підсумки Конференції з відновлення України розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Країни ЄС мають інвестувати в Україну, щоб вона перемогла у війні

Під час Конференції у Лондоні відбувається низка заходів, завдання яких об'єднати міжнародну спільноту для посилення економічної підтримки України. Адже через російські атаки масштаб руйнувань та збитків в Україні продовжує зростати.

Акцент цього разу робиться саме на залучення приватного сектору та на підвищення довіри інвесторів. Партнери розглядають надання екстреної допомоги для негайних потреб України, а також обговорять довгострокові програми.

Мета конференції – продемонструвати незмінність широкої підтримки та допомогти Україні у відновленні країни за принципом "build back better", тобто відбудувати краще, ніж було.

Наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу заявила, що країни-члени ЄС мають інвестувати в Україну, щоб вона перемогла у війні проти Росії та стала частиною європейської сім'ї. Мовляв, такі інвестиції – це вже практично інвестиції в ЄС.

Тож, українська делегація сьогодні представляє найперспективніші напрямки для залучення інвестицій, кроки щодо зниження ризиків для інвесторів, а також надасть оновлену інформацію про прогрес у виконанні національного Плану відновлення та розвитку, який було презентовано рік тому у Швейцарії.

Відомо, що дводенна конференція має зібрати близько 1000 високопосадовців із 60 країн, представників 33 міжнародних організацій, 400 бізнесів та ще 130 громадських організацій.

Метою української сторони є звісно мобілізація якнайбільшої міжнародної підтримки для швидкої та довгострокової допомоги у відновленні країни.

Цього року конференція відрізняється від торішньої, тим, що в Лондоні говорили про налагодження механізмів, за якими допомога надходитиме вчасно та ритмічно. Торік у Лугано йшлося про ті проєкти, які б ми хотіли втілити.

Україна надсилає потужний сигнал інвесторам

Тільки на 2023 рік Світовий банк оцінив потреби України за програмою швидкого відновлення в 14 мільярдів доларів. Водночас потреби на відновлення становлять 411 мільярдів доларів без урахування втрат на окупованих територіях України.

Відомо, що Євросоюз вже анонсував допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро фінансової допомоги на 4 наступні роки. Планується створити окремий механізм під назвою Ukraine Facility із залучення коштів через гранти та кредити, інвестиції, а також технічну допомогу.

Він сприятиме підтримці макрофінансової стабільності держави, відбудові, а також модернізації під час впровадження ключових реформ на шляху до вступу в ЄС.

Але ця допомога чітко підв'язана під проведення в Україні необхідних реформ. Ці реформи – це фактично і виконання рекомендацій до переговорів щодо вступу в ЄС.

Єврокомісія похвалила Україну

Щодо цього Урсула фон дер Ляєн заявила, що для того, щоб відповісти на зусилля України в реформуванні, Єврокомісія найближчим часом надасть нову усну оцінку щодо прогресу у виконанні "кандидатських" рекомендацій.

За її словами, Україна продовжує реформування, попри повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, президентка Єврокомісії вже відзначила, що Україна досягла певного успіху у судовій, антикорупційній реформах, нових законах щодо медіа та щодо нацменшин.

Вона додала, що Україна надсилає потужний сигнал інвесторам, а приватний сектор відіграє важливу роль у відбудові країни. Але роботи ще дуже багато.

Водночас президент Зеленський запевнив, що Україна на ділі належить до безпекового простору НАТО та захищає свободу Альянсу. Країна так само поділяє і ціннісний простір Євросоюзу.

Виступаючи на конференції, він зазначив, що Україні вже вдалося зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був. Йдеться про дійсно ціннісне єднання, яке виражене у багатьох політичних, економічних, санкційних та гуманітарних рішеннях.

Прагматичні результати конференції

Втім, окрім риторики, вже є і суто прагматичні результати конференції. Зокрема, окрім оголошення ЄС про виділення 50 мільярдів євро, Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів впродовж наступних трьох років. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Окрім того, Сунак анонсував запуск нового британсько-українського технологічного хабу для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" енергетики й багато іншого.

Також Британія запускає Український бізнес-компакт – це, по суті, платформа для бізнесу, який зможе залучити інновації й інвестиції, яких потребує Україна.

У цьому контексті Британія зробила величезний крок вперед, аби інвестиції в Україну стали реальністю. Річ у тім, що не всі готові вкладатися у країну, яка у стані війни.

Ріші Сунак оголосив про створення нової системи страхування військових ризиків, яка буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.

США приєдналися до допомоги Україні

Окрім того, США виділять додаткові 1,3 мільярда доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення.

Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру, включаючи залізничні лінії, порти та прикордонні переходи.

Окрім того, закладаються гроші, щоб зацифрувати митні системи України, що дозволить підвищити швидкість та скоротити корупцію. Згідно із заявою Держдепартаменту США, завдяки новому пакету загальний обсяг фінансування США для України становитиме близько 64 мільярдів доларів.

Як Україні отримати заморожені російські активи

Однак є ще одне питання, яке має стати головним джерелом грошей для відновлення України від наслідків війни. Це конфіскація заморожених російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом російські активи на суму до 500 мільярдів доларів.

Також він додав, що певні зрушення в цьому питанні вже є, адже напередодні на зустрічі Ради Європи було ухвалено рішення встановити реєстр шкоди й руйнувань, завданих російською агресією в Україні.

Шмигаль запевнив, що звісно є побоювання наших партнерів щодо конфіскації російських активів, але Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини. Це буде той механізм, який можна буде застосовувати не лише до Росії.

ЄС не може повністю конфіскувати заморожені російські активи

Втім, як пише Bloomberg, робоча група Європейського Союзу дійшла висновку, що ЄС не може законно повністю конфіскувати заморожені російські активи.

У проєкті доповіді йдеться, що ЄС розглядає два варіанти, як він міг би використати понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку та направити їх до України.

Багато коштів перебувають у розрахунковому центрі Euroclear, де до першого кварталу цього року вони принесли прибуток майже 750 мільйонів євро.

Однак члени робочої групи ЄС не бачать "надійного правового засобу, що дозволяє конфіскувати заморожені активи лише на тій підставі, що ці активи підпадають під обмежувальні заходи ЄС".

До того ж нібито великі банки, де і зберігаються російські гроші, бояться помсти з боку Москви.

Однак є сценарій, за яким ЄС міг би передавати Україні відсоткові надходження від російських активів. Але Європейський центральний банк попередив, що такі дії можуть призвести до зниження вартості самого євро.

З іншого боку члени робочої групи ЄС пропонують ще один варіант – усі фірми з російськими активами зможуть інвестувати свій прибуток в ЄС, але будуть зобов'язані переказати значну суму на відновлення України. Тож, це питання все ще залишається дискусійним.