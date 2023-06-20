Мета конференції – продовжити швидке відновлення України, залучити більше приватних інвестицій та долучити міжнародних донорів до розвитку регіонів, особливо постраждалих від бойових дій. Детальніше про форум розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

Дивіться також Про криваві російські алмази, ефект від санкцій та Україну в ЄС: інтерв'ю з послом України в ЄС

Які теми будуть ключовими на форумі в Лондоні

21 червня в Лондоні стартує масштабна міжнародна Конференція з відбудови України. У конференції мають взяти участь понад тисяча іноземних високопосадовців з 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців.

Також вже відомо, що на конференції виступлять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

На конференції будуть обговорювати реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу.

Також увагу приділять енергетичному відновленню України та розмінуванню.

Швидке відновлення і довгострокова реконструкція: з чим у Лондон їде Україна

Денис Шмигаль вже привідкрив завісу щодо того, з чим на конференцію їде Україна. За його словами, йдеться як про швидке відновлення, так і про довгострокову реконструкцію.

У Світовому банку вже зробили свої оцінки та вважають, що саме на швидке відновлення Україні зараз потрібні більш ніж 14 мільярдів доларів.

При цьому сума не включає наслідки, спричинені підривом Каховської ГЕС. Наразі вже йде робота над точною оцінкою завданих ворогом збитків.

Варто зауважити, що мовиться саме про швидке відновлення, тобто те, що дуже швидко можна полагодити та відновити вже зараз. А от загальна сума на повне відновлення України від наслідків війни, за оцінками Світового банку, перевищує суму в 400 мільярдів доларів. І ця сума щодня збільшується.

І з цього приводу пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що для успішної реалізації плану відновлення Україні знадобиться співпраця не лише з урядами інших країн, але в першу чергу з приватним бізнесом.

Адже, відверто кажучи, лише приватний сектор здатен мобілізувати інвестиції в масштабах, необхідних для задоволення потреб відновлення України.

Однак Мелінда Сіммонс одразу ж запевняє, що для успішного залучення інвестицій, потрібні потужні реформи. І це вже має зробити саме Україна, тут вже ніхто за нас це не зробить.

Шмигаль назвав три ключові аспекти, які порушать під час конференції

Зі свого боку Денис Шмигаль повідомив, що під час конференції в Лондоні увагу зосередять на трьох основних аспектах.

Перший – це швидке відновлення, на яке, за даними Світового банку, і потрібні 14 мільярдів доларів. Це енергетика, критична інфраструктура та відновлення житла. Отже, на Конференції відбудеться засідання так званого "фінансового Рамштайну".

– це швидке відновлення, на яке, за даними Світового банку, і потрібні 14 мільярдів доларів. Це енергетика, критична інфраструктура та відновлення житла. Отже, на Конференції відбудеться засідання так званого "фінансового Рамштайну". Другий – залучення приватних інвестицій. За словами Шмигаля, Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування, зробить важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів. Але, звісно, тут треба буде не лише говорити про страхування ризиків інвесторів, але і про реформи, аби переконати бізнес, що вкладати гроші в Україну безпечно.

– залучення приватних інвестицій. За словами Шмигаля, Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування, зробить важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів. Але, звісно, тут треба буде не лише говорити про страхування ризиків інвесторів, але і про реформи, аби переконати бізнес, що вкладати гроші в Україну безпечно. Третій аспект – регіони. Шмигаль запевняє, що Україна хоче активізувати горизонтальні зв'язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. За словами прем'єра, понад 200 регіональних проєктів уже стартувало, але треба набагато більше. І наостанок прем'єр зазначив, що за результатами конференції в Лондоні Україна очікує на підписання низки важливих угод.

У Лондоні запустять британсько-українську ініціативу TechBridge

Відомо, що в Лондоні міністерка бізнесу та торгівлі Нусрат Гані запустить нову британсько-українську ініціативу TechBridge. Про це заявили у британському уряді.

TechBridge створюється як фізичний простір для об'єднання інноваторів, підприємців, представників технологічних і фінансових галузей Великої Британії та України для посилення співпраці й просування відновлення та реконструкції. Центр також пропонуватиме навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-підтримку в технологічному секторі. По суті, це може стати "мозком" для відновлення України.

Разом з тим, прем'єр Британії Ріші Сунак назвав відновлення України своєрідною формою контрнаступу, яку має підтримати цивілізований світ так само, як і контрнаступ військовий.

Україна отримає 50 мільярдів євро

Щодо грошей на відновлення маємо цікаву і потужну новину. Європейський Союз планує запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України.

Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати уряду України та пріоритети термінової реконструкції. Про це, як пише Bloomberg, заявив президент США Джо Байден.

За даними видання, пакет мають оголосити якраз перед конференцією в Лондоні. Однак щодо форми допомоги, як пише Bloomberg, то Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, та запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій для іноземних інвесторів.

Зокрема, пропозиція ЄС охоплюватиме період з 2024 до 2027 року. Щороку надаватиметься трохи менше, ніж 18 мільярдів євро фінансової допомоги.

Варто нагадати, що цього року саме 18 мільярдів євро Україна отримує від ЄС для покриття дефіциту бюджету. Також щодо форми пакету допомоги є важлива деталь.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик.

Це те, проти чого виступали такі країни, як Угорщина, тож тепер блокування допомоги умовним Орбаном має перестати бути загрозою.

Ця допомога буде направлена першочергово на виплати урядом України заробітної плати та пенсій, плюс інша частина піде на відновлення основної інфраструктури, яку треба швидко відбудувати.

Однак на цьому етапі ЄС одразу ставить певні рамки: якщо будуть реформи, то будуть і гроші. В іншому випадку – "вибачте".

Україна не залишиться без підтримки до самого вступу в Євросоюз

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що дійсно ЄС виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України.

За її словами, "це дозволить забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором".

Тобто, простіше кажучи, Україна не залишиться без підтримки до самого вступу в Євросоюз. І це позитивний сигнал. Як і те, що прив'язка допомоги до реформ просто змусить уряд дійсно над ними працювати.

А от щодо притягнення Росії до відповідальності, то, наприклад, Велика Британія вже зробила перший крок. Напередодні в МЗС Британії заявили, що Лондон запровадив нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, аж поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

За словами міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, новий закон ще й запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

Крім того, Британія готує ще один закон. Він зобов'яже усіх тримачів російських активів у Британії розкривати свої статки перед британським Казначейством.