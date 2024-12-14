Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Яке завдання перед військами КНДР

Росіяни роблять ставку на кількість солдатів та хочуть використати північнокорейських військових для проведення штурмових дій. Основне завдання для них Росія визначила таке – пробігти під ударами українських Сил оборони й спробувати зайняти певні ділянки.

Щодо їх якісних здібностей – піхотинці, які вправляються з радянською зброєю і біжать вперед. Російська пропаганда буде звеличувати їх з метою використовувати військових КНДР ще і як страшилку для українських військових та цивільних,

– зазначив Коваленко.

Зі слів керівника ЦПД, не слід недооцінювати ворога, але одночасно з цим треба розуміти, що він зазнає втрат, тому не варто вірити в лякалки.

Росія втягнула у війну в Європі КНДР. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно КНДРівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США або на Україну,

– підсумував Коваленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль ігнорує заклики низки країн стосовно деескалації та діє навпаки, доєднуючи до війни іноземні війська – з Північної Кореї. Таким чином Путін розширює цю війну.

Зазначимо, в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія в межах підписаної угоди про партнерство з Північною Кореєю планує передати їй винищувачі МіГ-29 і Су-27 в обмін на північнокорейських солдатів. Адже в російській армії є нестача живої сили. В ГУР України заявили, що кількість військових КНДР в Росії може збільшитись до 100 тисяч осіб.