Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Какая задача перед войсками КНДР

Россияне делают ставку на количество солдат и хотят использовать северокорейских военных для проведения штурмовых действий. Основную задачу для них Россия определила такую – пробежать под ударами украинских Сил обороны и попытаться занять определенные участки.

Относительно их качественных способностей – пехотинцы, которые упражняются с советским оружием и бегут вперед. Российская пропаганда будет превозносить их с целью использовать военных КНДР еще и как страшилку для украинских военных и гражданских,

– отметил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, не следует недооценивать врага, но одновременно с этим надо понимать, что он несет потери, поэтому не стоит верить в пугалки.

Россия втянула в войну в Европе КНДР. Не стоит сомневаться в том, что рано или поздно КНДРовцы будут бежать на территорию НАТО, если сейчас Европа не осуществит качественные изменения в своем отношении к угрозам, а не будет надеяться только на США или на Украину,

– подытожил Коваленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль игнорирует призывы ряда стран относительно деэскалации и действует наоборот, присоединяя к войне иностранные войска – из Северной Кореи. Таким образом Путин расширяет эту войну.

Отметим, в Институте изучения войны сообщили, что Россия в рамках подписанного соглашения о партнерстве с Северной Кореей планирует передать ей истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на северокорейских солдат. Ведь в российской армии есть нехватка живой силы. В ГУР Украины заявили, что количество военных КНДР в России может увеличиться до 100 тысяч человек.