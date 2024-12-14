Еще раньше Пентагон предупреждал, что солдаты КНДР в Курской области вот-вот готовы вступить в боестолкновения. Также об этом предупреждала украинская разведка, передает 24 Канал.

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Эскалация уже началась

Глава государства заявил, что сейчас уже есть данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи. Причем заметное количество.

В настоящее время оккупанты включают их в сводные подразделения и используют в операциях только в районах Курской области.

Впрочем, скзаал Зеленский, есть информация о том, что возможно применение северокорейцев и других участков фронта. Потери среди солдат Ким Чен Инна уже тоже заметны.

Президент заявил, что эскалация уже началась. И именно "Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну".

Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии к многим другим, о необходимости делать все для деэскалации. Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Всегда так,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, в ЦПД прокомментировали участие солдат КНДР в штурмах в Курской области. "Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень, как и все", – отметил Андрей Коваленко.

Украина готова помочь Сирии с продовольствием

Также президент в обращении рассказал, что Киев согласовал работу по Сирии, как может помочь стабилизации.

Для Украины это важно: чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир.

Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе Grain from Ukraine,

– заявил Зеленский.