Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Заметим, о готовности войск Северной Кореи ранее предупреждал и Пентагон.

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Что сейчас происходит в Курской области

Андрей Коваленко отметил, что пока не стоит преувеличивать ситуацию с войсками КНДР в Курской области. Он отметил, что их готовили для введения в бой в качестве пехоты в российских подразделениях исключительно для количества. Их подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень, как и все,

– отметил он.

Глава ЦПД добавил, что более точная информация об их возможном участии в боях будет позже.

Заметим, в ГУР 14 декабря сообщили, что северокорейских солдат уже скоро могут привлечь к боевым действиям. Недавно они получили дополнительные запасы продовольствия, а также получили приказ войти во взаимодействие с российскими подразделениями, которые ведут бои на Курском направлении.